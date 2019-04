AGF er tilbage på sejrskurs i Superligaen. Det skyldes ikke mindst Patrick Mortensen.

For da aarhusianerne fredag aften besejrede AC Horsens 3-0 i nedrykningsspillets Pulje 1 scorede han to gange.

Efterfølgende fortalte han til B.T.s udsendte, at han i sin iver efter at opnå personlig succes på fodboldbanen, har allieret sig med en mentalcoach.

»Det hjælper mig utroligt meget, at jeg et par gange om ugen snakker mine præstationer igennem med Morten Bertolt (tidligere Superliga-spiller i FCK, red.). Samarbejdet betyder, at jeg ikke tænker negativt, hvis og når jeg har kikset en chance. Sket er sket - og så er det videre til næste situation,« sagde Patrick Mortensen.

AGF-angriberen Patrick Mortensen scorede to gange i fredag aftens Superliga-kamp mod AC Horsens. Foto: Ernst van Norde

Han indrømmede, at han mod AC Horsens burde have scoret yderligere tre mål.

»Alt i alt er jeg fint tilfreds med, at jeg scorer to gange. Jeg er ikke den eneste, der brænder chancer. Det samme gør både Messi og Ronaldo også indimellem,« sagde Patrick Mortensen med et stort smil.

I kampens slutfase havde han chancen for at blive noteret for et hattrick. Men i stedet for at spille bolden videre til Patrick Mortensen, valgte Mustapha Bundu i en situation, hvor der var to AGF'ere alene med Horsens-målmand Matej Delac, selv at tage chancen.

»Han skulle have spillet bolden videre til mig, da jeg var i en endnu bedre position end ham. Så da han kiksede, skældte jeg ham voldsomt ud. Han undskyldte straks. Så vi er videre. Og heldigvis vandt vi jo alligevel,« sagde Patrick Mortensen.

AGF's Patrick Mortensen. Foto: Ernst van Norde

Set fra sidelinien spillede AGF en af sine bedste kampe i denne sæson.

»Jeg er meget enig i denne betragtning. Det er pissefedt, at vi får vist, hvem vi er, og at vi har klasse til at sætte et markant aftryk på kampen. Kort sagt: Det var vigtigt, at vi vandt. Men det var endnu vigtigere, at vi fik fundet basen i vores spil. Sammenlignet med vores præstation i den uafgjorte kamp mod Vejle (i mandags, red.), havde vi mod Horsens en helt anden ro i spillet,« sagde Patrick Mortensen.

Der gik lang tid inden AGF's cheftræner David Nielsen var klar til at tale med de skrevne medier. Først skulle han evaluere kampen med spillerne, og derefter blev han på tv bedt om at kommentere præstationen.

»Taget i betragtning hvor vigtig kampen var og de præmisser den blev spillet under, er jeg rigtig godt tilfreds. Horsens er jo et sted, hvor ingen mennesker ønsker at spille fodboldkampe,« sagde David Nielsen med glimt i øjet.

AGF's cheftræner David Nielsen. Foto: Henning Bagger

Op til kampen mod AC Horsens havde han i forhold til seneste kamp, valgt at erstatte Tobias Sana og Kasper Lunding i startopstillingen med henholdsvis Mustapha Bundu og Bror Blume.

»Der var mod Vejle et eller andet, der manglede. Jeg følte, der var nogle ting, der skulle gøres anderledes. Derfor valgte jeg skifte ud,« forklarede David Nielsen.

Sejren betyder, at AGF nu fører nedrykningsspillets Pulje 1 med 35 point, hvilket er seks mere end Sønderjyske på den tredjeplads, der er ensbetydende med, at man senere på foråret skal ud i nervepirrende kampe om nedrykning.

»Vi er glade for sejren over AC Horsens. Men selvom det lige nu ser positivt ud for os, venter der forude en række opgaver, som vi skal løse lige så godt. Vi er derfor slet ikke 'i land' endnu,« sagde David Nielsen.