Der var særligt tre momenter, der skar FCK-træner Jacob Neestrup i øjnene, da FC København mandag smed førstepladsen med et 2-3-nederlag til FC Nordsjælland.

Nemlig de tre mål, som FCN scorede.

For ifølge FCK-træneren var der meget at forbedre i netop de sekvenser - og det gør ham til en bitter mand.

»Jeg synes, det var en lige kamp, men det var fortjent, at FC Nordsjælland vandt, fordi der er nogle afgørende sekvenser, hvor de er bedre end os.«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er bedst illustreret ved de tre mål, hvor vi ret nemt burde kunne lave eller vinde en tackling, der enten stopper skuddet eller opløbet til chancen - og det gælder alle tre mål,« siger han og tilføjer:

»Det er de tre mål, som jeg er rigtig bitter over, vi får imod, for det skal vi simpelthen gøre bedre på både et kollektivt og individuelt niveau.«

Nederlaget til FC Nordsjælland betyder, at det FCK-hold, der var så flyvende i begyndelsen af foråret nu er det hold i mesterskabsspillet i dårligst form.

De kolde fakta siger syv point i seks kampe - det samme som FCN, der dog har scoret et mål mere.

Snittet er blot 1,17 point per kamp.

»Det er ikke retvisende for det niveau, vi burde have i forhold til spillere. Men i fodbold får man point efter fortjeneste, og der er kun en selv at pege fingre ad,« siger Neestrup om den sløje form og peger på, at FCK har været udfordret mod lavtstående hold, ligesom han har savnet, at FCK i flere afgørende momenter - som mod FCN - er gået den sidste meter for at stoppe et faretruende angreb.

Med fire runder igen af Superligaen kan FCK ej heller længere afgøre, om guldet havner i hovedstaden igen, og den slags svier.

»Det er selvfølgelig ikke rart, at vi ikke selv kan afgøre det. Men jeg er skuffet over, at vi tabte til FC Nordsjælland, og det er det, der fylder lige nu.«

Næste opgave for FC København er søndag, når Brøndby tager imod Neestrup og co. på vestegnen.