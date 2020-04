Lynge Jakobsen var i 17 år manden, man forbandt med AaB. Måske endda i længere tid end det.

Klubkoryfæ og sportschef indtil 2013, men siden da har den nu 69-årige fodboldmand mest fulgt med fra sidelinjen - specielt på det seneste. For nu fortæller Lynge Jakobsen, at han har en alvorlig sygdom i lungerne og derfor på grund af coronavirussen har holdt sig helt isoleret i over en måned med sin kone, Gitte.

»Det er klart, at det sætter gang i mange tanker om både livet og døden, og med de nuværende prognoser er vi lidt urolige for, hvor længe vi mon skal holde os isoleret,« siger Lynge Jakobsen til Nordjyske og fortsætter.

Med tanke på min sygdom skal der nok findes en vaccine, før jeg igen tør åbne mig mod verden, og det kan vist vare op til et år, som jeg har forstået det.

Afskedsreception. AaBs sportsdirektør gennem 17 år, Lynge Jakobsen, holdt onsdag eftermiddag afskedsreception i AaB-hallen. Her med fru Gitte Foto: Henning Bagger Vis mere Afskedsreception. AaBs sportsdirektør gennem 17 år, Lynge Jakobsen, holdt onsdag eftermiddag afskedsreception i AaB-hallen. Her med fru Gitte Foto: Henning Bagger

Lynge Jakobsen har ellers været vant til at smutte omkring, som han selv beskriver det. Som sportschef i AaB rejste han landet rundt med Superliga-holdet, og da han stoppede, så man også Lynge Jacobsen ofte ved siden af efterfølgeren Allan Gaarde på stadion i Aalborg.

Men nu bruger han mest tid derhjemme - eller med en køretur ud for at få lidt frisk luft med konen.

»Det kan være, at vi bliver nødt til at løsrive os fra hinanden på et tidspunkt, så min kone i det mindste kan komme ud at se andre. Eller hvis nogle af vores nærmeste kommer igennem sygdommen og bliver immune, så vil det måske være forsvarligt, at de kommer på besøg her - vi må vente og se,« siger Lynge Jakobsen.

Det er coronavirussen, der er den store frygt for den nordjyske fodboldelsker. Og der skal altså findes en vaccine, hvis ikke Lynge Jakobsen skal holde sig selv isoleret i hjemmet i Nordjylland.