Frederik Winther er tæt på at få sin drøm om et udlandskifte til at gå i opfyldelse.

B.T. kan tirsdag fortælle, at Bundesliga-klubben Augsburg har lagt et bud i underkanten af 10 millioner kroner.

Det er kun små detaljer som personlige forhold for spilleren, der adskiller parterne fra en endelig aftale.

Sportschef i Lyngby Birger Jørgensen fortæller dog, at klubben ikke har accepteret noget bud endnu, og vil ikke ind på, om Augsburg er en af de klubber, der byder sig til:

»Som vi fortalte i går, så er der konkrete forhandlinger om et salg, og vi kan også sige så meget, at der er flere klubber involverede,« siger han til B.T. og tilføjer:

»Vi har p.t. ikke accepteret noget bud, og vi kan som altid heller ikke kommentere på, hvem vi forhandler med. Vi synes stadig, at der er et stykke vej, før vi er i mål.«

Frederik Winther spillede hele kampen mod FC Nordsjælland mandag.

Et skifte til Augsburg vil få ham til en klub, der ligger i toppen af Bundesligaen med maksimumpoint efter to kampe.