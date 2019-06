Lyngby BK er tilbage i Superligaen.

På udebane spillede cheftræner Christian Nielsens tropper 2-2 i det andet og altafgørende playoff-opgør mod Vendsyssel FF, der samlet blev besejret 4-3.

»Det er total vild sæson vi har haft. Men selv da vi i efteråret lå næstsidst i første division og klubben efterfølgende fyrede cheftræner Mark Strudal, har holdkammeraterne og jeg hele tiden troet på, at chancen for oprykning var tilstede,« sagde 33-årige Martin Ørnskov med et stort smil til B.T.s udsendte reporter på Nord Energi Arena i Hjørring.

Hans kontrakt med Lyngby BK udløber efter denne sæson.

Lyngby BK-veteranen Martin Ørnskov i aktion i Superliga-playoff-kampen mod Vendsyssel FF. Foto: Henning Bagger

»Men jeg har helt sikkert mod på mere. Det vil være forkert af mig at sige andet end at jeg har lyst til at tage en sæson mere i Lyngby,« sagde Martin Ørnskov.

Han betegnede sine tre sæsoner i Lyngby BK som et »vildt eventyr«.

»I mit første år i klubben var jeg med til at vinde DM-bronze. I det andet rykkede vi ned og var tæt på konkurs, og her i min tredje sæson sikrer vi os Superliga-comeback, fordi vi har formået at få held og kvalitet til at gå op i en højere enhed,« siger Martin Ørnskov.

På spørgsmålet om hvorvidt han tror, at Lyngby BK kan klare sig i næste års Superliga, var svaret bekræftende.

Lyngby BKs Jeppe Kjær har scoret til 1-0 i Superliga-playoff-kampen mod Vendsyssel FF. Foto: Henning Bagger

»Med tre nedrykkere bliver det selvfølgelig svært. Men vi har i denne sæson gjort det umulige, så den præstation satser vi selvfølgelig på at gentage,« sagde Martin Ørnskov, der med en megafon placeret i sin højre hånd bag stadions ene mål holdt en velformuleret takketale rettet mod de mange medrejsende Lyngby-supporteres massive støtte.

Til gengæld virker det mere usikkert om angriberen Jeppe Kjær også er Lyngby-spiller i næste sæson.

»Jeg har kontraktudløb nu, og har endnu ikke haft en fremtidssnak med sportschefen,« sagde Jeppe Kjær, der bragte Lyngby BK foran 1-0 i playoff-opgøret mod Vendsyssel FF i det 12. minut.

»Scoringen gav os ro, og senere kom vi også foran 2-0. Men selvom Vendsyssel fik udlignet til slut, kom vores sejr aldrig for alvor i fare. Jeg er stolt over vores præstation. Slutter min Lyngby-tid på denne måde, vil det være et perfekt punktum. Nu må vi se, hvad der sker. Men jeg er ikke helt afvisende for at tage en sæson mere,« sagde Jeppe Kjær.

Lyngby BK's cheftræner Christian Nielsen får en lufttur efter sejren og oprykningen til Superligaen. Foto: Henning Bagger

Klubbens sportschef Birger Jørgensen ønskede efter oprykningen var sikret ikke at udtale sig om de forhandlinger, han det næste stykke tid skal have gennemført med en stor del af klubbens spillertrup.

»Faktum er at 10 af vores spillere har kontraktudløb efter sæsonen. Jeg garanterer for, at vi både har lyst og penge til at spille i Superligaen igen. Det er helt klart et spændende krydderi, at vi igen er repræsenteret i dansk fodbolds bedste række. Men jeg er sikker på, at vi nok skal kunne klare os sportsligt,« sagde Birger Jørgensen.

Han håber, at historien om Lyngby BK's ned- og optur bliver filmatiseret.

»I mine øjne har den potentiale til at blive en thriller. For 18 måneder siden var vi stort set gået konkurs. Nu er vi oprykkere, og samtidig har vi fået samlingskraft i vores klub. Det er godt arbejde hele vejen rundt. Kort sagt: Det kan ikke skrives smukkere,« lød Birger Jørgensens slutreplik.