Mathias Hebo Rasmussens dag har været lidt mere nervepirrende end resten af Lyngby-truppens.

Ikke nok med, at han skulle spille nedrykningsbrag mod Hobro. Så var søndag den 20. juli også der, hvor hans kæreste havde termin.

»Når man spiller, tænker man ikke over det. Men det er klart, det var lige op over. Det var perfekt, hun holdt ballerne klemt sammen i dag, så vi overleverede, så det sker i de næste par dage,« siger en jubel-glad Mathias Hebo Rasmussen.

Efter en drømmestart af Hobro med scoring efter syv minutter, spillede Lyngby sig bedre ind i kampen i løbet af første halvleg.

Mathias Hebo (th) fejrer sit drømmehug. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mathias Hebo (th) fejrer sit drømmehug. Foto: Mads Claus Rasmussen

I et perfekt øjeblik fik Mathias Hebo bolden uden for feltet midt for mål af Gustav Marcussen.

»Det er jeg glad for. Jeg føler faktisk, jeg er tættere på mål, end jeg er. Jeg hører Ørnskov råbe, jeg skal sparke, så giver jeg den et spark, og den går heldigvis ind. Det var en fantastisk følelse efter, vi havde været lidt på hælene de første 20 minutter,« siger Mathias Hebo, der blev pillet ud efter 63 minutter.

Her signalerede han lidt med synet og blev kort tilset af holdets læge, og han fortæller også, at han ikke var på toppen.

»Jeg ved ikke, hvad der sker. Vi står der i rundkredsen, så kaster jeg op to-tre gange. Jeg får lidt panodiler og lidt mavepiller, men jeg ved sgu ikke, hvad det er. Nu har jeg det okay. Jeg tror, en overlevelse gør underværker.«

Mathias Hebo foran resten af Lyngby-spillerne. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mathias Hebo foran resten af Lyngby-spillerne. Foto: Mads Claus Rasmussen

Efter en glimrende efterårssæson gik Lyngby mere i stå efter vinterpausen. Og i de 10 kampe efter coronapausen er det kun blevet til en sejr - det første nedrykningsopgør mod Hobro.

»Det var en kæmpe lettelse, fordi vi har haft en lidt svingende halvsæson, må jeg indrømme. Men vi viser, vi har nosser i de sidste to kampe her, og det betyder alt, at vi skal spille Superliga i stedet for 1. division,«

Og overlevelsen skal Hebo fejre. Også selvom han har en højgravid kæreste derhjemme, og han faktisk ikke rigtigt kan lide øl.

»Jeg skal helt sikkert med op. Vi skal have kæmpe fest oppe i loungen, der er masser af øl. Jeg er helt flad. Jeg var lidt dårlig i pausen, men nu får jeg 10 øl, så tager vi den derfra. Hvis det sker i morgen, så har jeg nok lidt ondt i hovedet.«