En overtidsscoring fra Andri Gudjohnsen betød, at Lyngby og Brøndby spillede 3-3 i søndagens superligakamp.

Efter en i forvejen hæsblæsende affære formåede Lyngby dybt inde i overtiden at score til 3-3 og dermed sikre et point i hjemmekampen mod Brøndby.

Brøndby kom foran 2-0 i undertal, men Lyngby udlignede sent til 2-2. Alligevel nåede Brøndby igen at komme på vinderkurs med Sean Klaibers andet mål, men det lykkedes for Lyngby at svare igen i sidste minut.

Lyngby spillede i overtal fra omkring den halve time, hvilket naturligvis satte sit præg på kampen. Hjemmeholdet var dog bedst både før og efter udvisningen af Brøndby-stopperen Kevin Tshiembe.

Det kongeblå mandskab profiterede af sit gode presspil, som gæsterne havde svært ved at spille sig ud af.

De få gange det lykkedes for Brøndby, kostede det til gengæld dyrt for Lyngby, der indkasserede to af de tre mål via kontraspil fra Brøndby.

Det uafgjort resultat betyder, at Brøndby ligger på andenpladsen i Superligaen med 31 point efter 16 kampe, to point efter FC København. Lyngby er at finde på ottendepladsen med 17 point efter samme antal kampe.

Der var blot spillet seks minutter, da Brøndby bragte sig i front på mål af Nicolai Vallys, der blev sat flot op af Mathias Kvistgaarden.

Herefter fulgte en god periode for Lyngby, der i det 31. minut fik forbedrede muligheder, idet Brøndby-stopperen Kevin Tshiembe blev vist ud for at stoppe en friløber.

Trods flere gode Lyngby-chancer var det dog Brøndby, der udbyggede til 2-0 kort før pausen. Målet blev sat ind af Sean Klaiber, der kronede en veludført kontra.

Efter pausen blev Brøndby presset langt ned på egen banehalvdel. Efter flere afbrændere lykkedes det i det 67. minut for Lyngbys Casper Winther at reducere til 1-2 med en snedig afslutning ved nærmeste stolpe.

Herefter satte hjemmeholdet alt ind på at udligne. Altmuligmanden Magnus Jensen blev sendt frem, og det viste sig at give pote, da han i det 84. minut scorede til 2-2 ved at komme først på en ripost i Brøndbys felt.

Det så mere eller mindre umuligt ud for Brøndby at slå tilbage, men minsandten om ikke Sean Klaiber sendte gæsterne på 3-2 efter en ripost i det 89. minut.

Som om det ikke var nok drama, udlignede Lyngby til 3-3 dybt inde i overtiden, hvor Andri Gudjohnsen dukkede op og headede bolden i mål.

/ritzau/

