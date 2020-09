Efter ni år i udlandet er Brian Hamalainen tilbage i Superligaen.

Fredag kunne hans tidligere klub Lyngby fortælle, at den har tegnet en toårig kontrakt med venstrebacken, og dermed slutter udlandskarrieren med al sandsynlighed, og det gør den, selv om fodboldspilleren kunne være fortsat i Tyskland.

B.T. kan fortælle, at han kommer hjem til Lyngby efter en prøvetræning i tyske Ingolstadt, som også tilbød ham en kontrakt, men han havde ikke den rigtige kemi med træneren.

»Jeg var tre dage i Ingolstadt, og det var et eller andet sted en mærkelig situation, jeg var i, fordi jeg netop var til prøvetræning, men det gav mig mulighed for at se tingene lidt an og få et indblik i klubben, træneren og træningen,« siger Brian Hamalainen og tilføjer:

»Jeg fik en urolig mavefornemmelse i forhold til kemien, for der er ingen tvivl om, at deres faciliteter dernede er 'spot on' og af høj kvalitet, så jeg tror, at det var en mavefornemmelse på kemien mellem mig og træneren, der gjorde, at jeg ikke skiftede til klubben. Vi havde en kontrakt på bordet og havde forhandlet færdigt, så det var det, der gjorde det til en lidt speciel situation,« forklarer Lyngbys nye profil, som er glad for, at det er endt ud, som det er.

I Lyngby ved han, hvad han får, da han har trænet med i klubben de seneste uger:



»Jeg er rigtig glad for den løsning. Nu har jeg været i det her game i så mange år, at der ikke er noget, som vælter mig ned af stolen. Det må man bare tage med og vide, at det også er en side af fodbolden,« forklarer han om det mislykkede skifte til Ingolstadt og uddyber om årsagerne til at vende hjem nu:

»Det var en kombination af flere ting. Markedet er svært at spå om, jeg er lige blevet far, og jeg havde fået lov at holde mig i gang i nogle uger i Lyngby, og så fik jeg et godt indtryk af det arbejde, der udføres i klubben og på akademiet. Nu har jeg været ude i ni år, så selvfølgelig var der nogle ting i forhold til at vende blikket hjem igen.«

Situationen i Lyngby er samtidig den sjældne, at Brian Hamalainen ud over at være spiller også er medejer, da han i 2018 sammen med andre spillende profiler som Yussuf Poulsen, Anders Christiansen og Andreas Bjelland gik ind og støttede klubben økonomisk gennem initiativet Friends of Lyngby.



»Jeg er ikke 100 procent klar over, hvor meget jeg ejer, men det er småting. Jeg gik sammen med de andre tidligere Lyngby-spillere, da klubben havde brug for det, men der er en masse andre investorer, der udfører det daglige arbejde og prøver at forbedre klubben på mange områder, så selv om jeg på papiret er medejer, gør det ikke, at jeg står højere i hierarkiet,« siger Brian Hamalainen om den situation og slår fast, at hans ejerandel ikke får nogen sportslig betydning:

»Jeg tror ikke, vi kommer i en situation, hvor det karambolerer, for vi arbejder alle sammen om det samme mål i forhold til at hjælpe klubben, så jeg kan ikke forestille mig, at der kommer nogen situation, hvor der kommer interessekonflikt. Der var heller ikke behov for at snakke om den del, inden jeg skrev under,« siger han og fortsætter:

»Nu er jeg ikke medejer, men holdkammerat og fodboldspiller Brian Hamalainen, der har samme vilkår som resten af holdet.«

Ikke desto mindre er han klar i spyttet med valget om at vende snuden hjem.

»Jeg er da helt sikkert kommet for at spille. Ellers ville der ikke være nogen mening med mit skifte.«

Brian Hamalainen skifter til Lyngby på en fri transfer efter et ophold i Dynamo Dresden.