Det kunne være blevet til et salg af Lyngby Boldklub denne sommer.

En amerikansk investor stod ifølge B.T.s oplysninger klar med et seriøst bud på Superliga-klubben, men det blev et nej tak fra Friends of Lyngby - ejerkredsen, der reddede klubben for to år siden. De vil vente lidt endnu, før et salg kan komme på tale.

Der har ellers gennem en lang periode været dialog mellem Friends of Lyngby og interesserede investorer, der har værdisat Superliga-klubben til i omegnen af 50 millioner kroner.

Og især en enkelt investorgruppe var denne sommer nået så langt i processen, at der til sidst skulle falde et svar fra Friends of Lyngby, om man var klar til at sælge klubben nu.

Det svar blev nej, men dog uden at afvise, at et salg kunne komme på tale længere ude i fremtiden. B.T. er ikke bekendt med, hvem den konkrete investorgruppe var, men kilder fortæller, at der var tale om en potentiel ejer fra USA, som allerede er involveret i flere klubber i Europa. En amerikansk investorgruppe, som også har øje på andre danske klubber, og som nu kan være rykket videre i det danske marked.

Dermed fortsætter Friends of Lyngby, der består af både privatpersoner og professionelle fodboldspillere som blandt andre Andreas Bjelland fra FC København og Anders Christiansen fra Malmö FF, som medejere af Lyngby Boldklub.

Og det gør investorgruppen med øje på at føre klubben videre i samme spor, som man har gjort siden 2018, hvor Lyngby Boldklub var tæt på at gå konkurs. Der er dog ifølge B.T.s oplysninger planer om at udvide ejerkredsen ved at lokke flere mennesker til ejernetværket med håb om, at den ekstra kapital vil skrue op for sandsynligheden for, at klubben kan blive i Superligaen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Friends of Lyngby, men de har ikke ønsket et interview - blot fremsendt dette statement:

»Jeg kan bekræfte, at vi havde et konkret tilbud på bordet. Og ja det er korrekt, at vi gerne vil være flere medejere. Mange tror, at Friends of Lyngby er en lukket skare, men vores største styrke er faktisk bredden i ejerkredsen. Der er mange fodboldinteresserede derude, der som mig gerne vil helt tæt på uden at bruge hele formuen. Og det er blot det, vi åbner op for nu,« siger Mads Byder, der er medejer af klubben og talsperson for Friends of Lyngby.

Der har ellers været åbenhed fra investorgruppen i forhold til et muligt salg af klubben.

Men for et par måneder siden fortalte direktør Andreas Byder til B.T., at investorgruppen var blevet så glade for projektet i Lyngby, at man ville vente med et salg i hvert fald et par år endnu.

Og som sagt så gjort. Det blev efter længere tids dialog med flere udenlandske investorer og altså specifikt en meget seriøs bejler til en afvisning af et salg af klubben denne sommer.