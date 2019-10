For Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, var søndag en rigtig god dag!

For ikke nok med, at han og Brøndby havde vendt en grum periode med en 3-1-hjemmesejr over ærkerivalerne fra FC København.

Han havde også for første gang nogensinde vundet en fodboldkamp over FCK-manager Ståle Solbakken.

»Ja, det havde jeg aldrig prøvet. Jeg har vist spillet uafgjort med ham engang med Esbjerg ... eller var det med Lyngby. Men jeg havde aldrig slået ham. Så jo for fanden, det var rigtig dejligt,« lød det med et meter-bredt smil fra Brøndby-chefen.

Foto: Anders Kjærbye Vis mere Foto: Anders Kjærbye

»Det var fantastisk at slå FCK. Vi gerne slå alle hold, men vi vil i aldeleshed gerne slå FCK.«

Brøndby kom til søndagens storopgør med blot én sejr i de foregående fem kampe. Men Niels Frederiksen afviser, at han har følt trænersædet brænde under sig.

»Nej, det har jeg umiddelbart ikke. Der er altid pres på, når man er træner i Brøndby. Specielt hvis resultaterne ikke er med dig, og præstationerne ikke er fantastiske.«

»Men jeg er jo ikke ansat til at vurdere presset på mig. Jeg er ansat til at vinde fodboldkampe,« lød det diplomatisk fra fynboen.