Spekulationerne havde været der i flere dage, og mandag aften blev det så officielt. Lukas Lerager skifter fra Genoa til FC København på en lejeaftale.

Men midtbanespillerens svigerfar havde allerede næsten afsløret skiftet, da han på Facebook bekendtgjorde, at svigersønnen ledte efter en indflytningsklar lejlighed med plads til både familie og hund tæt på FC Københavns træningsanlæg.

Opslaget tog den nye Superliga-spiller dog meget roligt, da B.T. fangede ham, kort efter han var landet i Roskilde Lufthavn sent mandag aften.

»Jeg var på vej ud til klubben i Italien, da jeg så det. Så skrev jeg til ham, hvad han havde lavet. Han skylder en god flaske vin,« lød det smilende fra den 27-årige landsholdsspiller, inden han fortsatte:

Her ses Facebook-opslaget fra Lukas Leragers svigerfar. Vis mere Her ses Facebook-opslaget fra Lukas Leragers svigerfar.

»Han svarede, at han tog den på sin kappe, og lovede mig, at han vil købe lige, hvad jeg kunne tænke.«

Lukas Leragers lejeaftale med FC København er i første omgang på to år, men københavnerne har fået en købsoption med i handlen. Hovedpersonen selv sagde, at han er overbevist om, at skiftet til Superligaen bliver permanent med tiden.

Den nu tidligere Serie A-spiller skal levere et flot forår på banen, hvis han skal være en del af Kasper Hjulmands EM-trup til sommer. Alligevel var det ikke hovedargument for at vende hjem.

»Jeg spillede også fast i Genoa, så det var ikke det, der gjorde udslaget. Det var, at jeg gerne vil hjem og vinde mesterskaber og titler med FCK. Det er en stor klub i Skandinavien, og da de ville have mig så meget, havde jeg svært ved at sige nej.«

27-årige Lukas Lerager. Foto: LUCA ZENNARO Vis mere 27-årige Lukas Lerager. Foto: LUCA ZENNARO

27-årige Lukas Lerager træner først med FC København torsdag, og derfor kan han ikke få debut for hovedstadsklubben onsdag aften, når FC København indleder forårssæsonen i Aalborg. I skrivende stund er løverne syv point efter FC Midtjylland, der fører rækken.

Ifølge B.T. og andre medier var FCK ikke de eneste, der var interesseret i midtbanespilleren. Thomas Franks Brentford var ligeledes nævnt som en mulig destination, men landsholdsspilleren var rolig omkring situationen hele vejen.

Lukas, når du at blive nervøs på noget tidspunkt, inden det hele falder på plads?

»Nej. Jeg var ude i klubben i morges (mandag morgen, red.) og snakke med direktøren, og jeg har haft en god samtale med ham omkring min fremtid. Men det har været lidt turbulent, kan man sige. Det har både været åbnet og lukket. FCK har strakt sig langt og vist, at de gerne vil have mig, så jeg er glad for, det faldt på plads.«