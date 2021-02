Arrivederci til Norditaliens lune solskinstimer og goddag til frostgrader på Frederiksberg.

Det er det vejrskifte, Lukas Lerager er rendt ind i den seneste uge, efter han mandag skiftede den italienske traditionsklub Genoa ud med FC København.

Men hvis du skulle være i tvivl, så er det selvfølgelig ikke det kolde vejr, der har fået ham tilbage til Danmark.

Det er i stedet familien – og så det, at den 27-årige fodboldstjerne var havnet i et kaos i Italien. Den del vender vi dog tilbage til lidt senere.

27-årige Lukas Lerager. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere 27-årige Lukas Lerager. Foto: Niels Christian Vilmann

For netop de familiemæssige årsager til beslutningen sætter Lukas Lerager ord på, da B.T. fredag fanger ham på 10'eren, som FCK-spillerne kalder klubbens træningsanlæg:

»Min kone og jeg kunne godt lide at være væk fra Danmark, men vi har lige fået en søn, som har ændret hele vores situation.«

Sønnens ankomst fik nemlig Lerager-familien på andre tanker, og derfor satte midtbanespilleren mandag en underskrift på en lejeaftale med FC København, der nu har skabt en ny hverdag som familie.

»Beslutningen om at komme tættere på familien har været afgørende. Det spiller altid ind i overvejelserne, når man skal beslutte, hvornår det rigtige tidspunkt er i forhold til at tage hjem,« forklarer Lukas Lerager.

Foruden familiens enorme betydning, var det da også selve situationen i Genoa, der fik den danske stjerne på andre tanker.

Han havde simpelthen fået nok.

»Jeg var træt af det hele. Alt for mange udskiftninger og for lidt kontinuitet. Der var en mangel på optimering samtidig med, at der var stor udskiftning mange positioner. Det kunne man også se på resultaterne,« siger FCK-spilleren og fortsætter:

»Det var et mindre kaos dernede, og flere små dråber fik bare bægeret til at flyde over. Jeg blev træt i hovedet, og hvis jeg havde fortsat, ville det ikke have gavnet min udvikling.«

Lukas Lerager skiftede til FC København fra Genoa under transfervinduets sidste dag. Foto: FC København Vis mere Lukas Lerager skiftede til FC København fra Genoa under transfervinduets sidste dag. Foto: FC København

Var det en bestemt episode i Genoa, der fik dig til at søge andre muligheder?

»Det var små ting i dagligdagen, der skabe det store billede. Personligt og mentalt var det bare det bedste at komme væk.«

Netop derfor undersøgte han mulighederne for et skifte, og her kom FC København hurtigt på banen.

»FCK ville mig rigtig meget. De var meget klare i spyttet, og til sidst følte jeg, at det var det rigtige for mig,« siger Lukas Lerager, der har fået en god start på tiden i københavnerklubben.

»Det har været godt og nemt at falde til. Jeg kender jo mange af gutterne fra landsholdet, og det gør det altid nemt at falde ind i en ny hverdag.«

I FCK er man da også godt tilfreds med den nye tilgang, som stod øverst på klubbens ønskeseddel, da transfervinduet nærmede sig sin afslutning.

Det forklarede klubbens midlertidige sportslige ansvarlige, William Kvist, til B.T. efter onsdagens kamp mod AaB:

»Jeg tror ikke nødvendigvis, han selv lige fra start tænkte, det var det, han skulle. Men vi har haft nogle gode snakke. Lukas stod højest på listen, da vi fandt ud af, vi skulle have noget ind på 8'er-positionen for at øge konkurrencen på midten. Vi blev ret hurtigt enige om, at vi skulle gå efter det, hvis det var en mulighed.«

Lukas Lerager har i første omgang skrevet under på en lejeaftale, der 'under bestemte forudsætninger' kan blive til et køb, har FCK oplyst.