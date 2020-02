En halv million kroner. Så meget skyder Adnan Mohammad på, at han skylder folk - primært i fodboldmiljøet.

Det fortæller han, dagen efter at han stod frem i B.T. og talte ud om sin spillegæld, der i dag betyder, at den meget talentfulde fodboldspiller med næsten 50 Superliga-kampe er i sit livs krise i en alder af bare 23 år.

Han er kommet så langt ud, at han i november stoppede med at spille fodbold i Lyngby og rev sin kontrakt over. Hans ludomani-problemer har spredt sig som en ond sygdom, så hans kone også er blevet involveret.

Det er samtidig historien om en fodboldspiller, der var så vellidt, at mange i miljøet blev overbevist af hans salgstaler til at låne ham penge - både holdkammerater og hans cheftræner i Lyngby.

Jeg nåede dertil, at det ikke gjorde ondt på mig, hvis jeg tabte 20.000 kroner Adnan Mohammad

»Folk kan jo godt lide mig. De ved, at jeg er en god dreng, men de kender ikke min mørke side,« siger Adnan Mohammad og forklarer, hvordan han havnede i en situation, der nu virker uoverskuelig.

»Jeg tabte så mange penge, at jeg begyndte at låne af folk, og det blev en dårlig rutine. Lånene var ikke kun til at spille for. Nogle gange lånte jeg for at betale andre, og det har bare fortsat i de seneste fem år, og nu skylder jeg en halv million væk. Jeg har faktisk ikke spillet onlinespil, hvor jeg med afstand tabte mest, i et års tid.«

Spilledjævlens tag i midtbanespilleren betød, at han endte i en ond cirkel, hvor han forsøgte at vinde det tabte tilbage.

»Jeg har udelukket mig selv fra al onlinespil, så når jeg har spillet i det seneste år, er det små kuponer til 100 eller 200 kroner, og det er jeg også stoppet med, men det var ikke dem, der var problemet. Da jeg tabte dem, var jeg ligeglad og prøvede ikke at vinde dem tilbage,« siger Mohammad og fortsætter:

Den tidligere Superliga-spiller Adnan Mohammad taler ud om sin spillegæld. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Den tidligere Superliga-spiller Adnan Mohammad taler ud om sin spillegæld. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Når jeg på nettet lige have tabt 5.000 kroner på et live-point i tennis, gav jeg ikke op, og det gav mig store problemer. Jeg nåede dertil, at det ikke gjorde ondt på mig, hvis jeg tabte 20.000 kroner,« forklarer Adnan Mohammad og giver et indblik i, hvordan han overbeviste en lang række mennesker om at låne ham alt fra 500 til 60.000 kroner.

»Jeg skriver til dem, om de vil låne mig nogle penge, fordi jeg står i en svær situation. Det er også rigtigt, men jeg fortæller dem ikke, at jeg har gæld. Men nogle gange har jeg også lånt penge til at hjælpe min familie. Min storebror var tæt på at blive smidt ud af sin lejlighed, og ham skaffede jeg 19.000 til. Det var forskelligt, hvad jeg lånte fra person til person. Jeg kunne låne alt fra 500 til 50.000-60.000 over flere etaper,« siger han og giver udtryk for, at de lånte penge har brændt mange broer:

»Jeg ved ikke, hvor mange venner jeg har mistet på det her. Jeg kan mærke, at folk ikke vil være sammen med mig, og det er min egen skyld. Men ludomanien er min sygdom. Jeg kan ikke bare sige undskyld. Jeg skal også handle på det. Jeg vil aldrig lave kriminalitet for at låne penge, så nu prøver jeg bare at vinde tid ved at låne penge af nogen og betale andre.«

Gælden er opbygget over lang tid, og problemet blev især grundlagt, da Adnan Mohammad brød igennem som ungt stortalent hos FC Nordsjælland i perioden 2015 til 2017.

Jeg kunne låne alt fra 500 til 50.000-60.000 over flere etaper Adnan Mohammad

»Det meste af min gæld stammer fra fem år tilbage, i FC Nordsjælland. Jeg vil tro, det er 70 procent af det. Jeg kommer ikke til at glemme nogen, og jeg svarer dem altid, når de kontakter mig.«

En af de personer, midtbanespilleren har skyldt penge, er hans cheftræner i Lyngby-tiden, Christian Nielsen.

Er det korrekt, når jeg har hørt, at du også har lånt penge af Christian Nielsen?

»Ja, men det har intet at gøre med, hvorfor jeg stoppede i Lyngby. Det lån stammede fra dengang, jeg rykkede op i Superliga-truppen og skulle på ferie, og dér spurgte jeg ham, om jeg kunne få min løn udbetalt lidt før. Så gav han mig dem af egen lomme.«

Da jeg tog til Arendal (i 2017, red.), skrev han til mig, at hans børn ikke kunne rejse på grund af mig, og jeg kan godt forstå, han blev frustreret, fordi jeg havde bildt ham alt muligt ind Adnan Mohammad

Det beløb er 5.500 kroner?

»Ja, det var det. Han kom faktisk hjem til mig for at give mig pengene, det var rigtig sødt af ham. Han kunne ikke få fat på mig, fordi min mobil var slukket, så jeg kunne bare høre ham uden for lejligheden i vores gård, og så kom han hjem til mig og sagde 'god ferie',« siger Adnan Mohammad og fortsætter:

»Det var meningen, at jeg skulle betale ham pengene hurtigst muligt, men jeg kunne godt fornemme på ham, at han blev sur på mig, da jeg ikke overholdt min aftale. Da jeg tog til Arendal (i 2017, red.), skrev han til mig, at hans børn ikke kunne rejse på grund af mig, og jeg kan godt forstå, han blev frustreret, fordi jeg havde bildt ham alt muligt ind. Jeg fik først betalt ham tilbage her i Lyngby-tiden,« tilføjer Adnan Mohammad, der mener, at det økonomiske udestående satte aftryk på deres forhold.

»Han vil nok aldrig indrømme det, men vi har ikke kunnet kigge hinanden i øjnene. Sådan er det. Når du ikke overholder dine aftaler, mister folk tilliden til dig. Det er naturligt. Han har gjort så meget for mig, og så overholdt jeg ikke min aftale.«

Adnan Mohammad har ikke glemt, hvem han skylder penge, og han agter at betale alle tilbage. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Adnan Mohammad har ikke glemt, hvem han skylder penge, og han agter at betale alle tilbage. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Tror du, grunden til din manglende spilletid efter oprykningen skyldtes denne situation mellem dig og din træner?

»Det er der mange, der siger til mig. Men nej, Christian har altid kendt mig, og da han blev cheftræner for snart halvandet år siden, fortalte jeg ham lige ud, at jeg lige var faldet i. Så fik klubben koblet en mand på mig, og det var godt for mig, men han var jo ikke ekspert i ludomani. Han var bare god for mig,« siger han og fortsætter:

»Da jeg gik fra min sidste træning i Lyngby, skrev en af holdkammeraterne, om det var rigtigt, at jeg også havde lånt af Christian. Han har altid sagt til mig, at de 5.500 kroner bare var mellem ham og mig, så jeg ved ikke, hvordan det er kommet ud i truppen. Jeg har ikke sagt det til nogen, så det må være ham, der har reklameret med det,« siger Adnan Mohammad.

Christian Nielsen ærgrer sig over udviklingen uden for fodboldbanen for Adnan Mohammad, som ifølge Lyngby-træneren ikke er ond.

Christian Nielsen lånte Adnan Mohammad 5.500 kroner af egen lomme. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Christian Nielsen lånte Adnan Mohammad 5.500 kroner af egen lomme. Foto: Niels Christian Vilmann

»Adnan og jeg har et forhold, der går lang tid tilbage. Det ligger vores klub og mig meget naturligt at række en hånd ud og hjælpe, når vi har haft en lang relation. Der er ikke noget ondt i Adnan, men han havnede bare et sted, hvor han var i problemer. Det er synd og beklageligt, allermest for Adnan,« siger Christian Nielsen og tilføjer om pengene, han lånte Adnan Mohammad.

»For mit eget vedkommende var det ikke noget, der fyldte så meget.«

Hvad med i forhold til rejsen med dine børn?

»I starten, da Adnan stadig var i Nordsjælland, og jeg var et andet sted og spurgte efter pengene, kom der røverhistorier måned efter måned, og på et tidspunkt droppede jeg det lidt. Og da så Adnan skulle tilbage til Lyngby, der var det klart, fik vi snakket om de her ting, og der sagde jeg også til ham, at vi nok skulle finde ud af de penge, han skyldte. Der valgte jeg også at sige, at det ikke skulle være pengene, der fyldte i den forstand,« lyder det fra Christian Nielsen, som har delt oplysningen om lånet med trænere i Lyngby, men som ikke husker helt nøjagtigt, hvem der har fået den viden, da der er gået flere år.

»Det er noget, der går fem år tilbage, så det er lidt svært at huske helt præcist. Ja, der har været nogle af trænerne, der har vidst det. Vi er et tæt trænerteam, så vi vidensdeler forholdsvist meget, og så skal jeg ikke kunne sige, om jeg har sagt til en af spillerne, der er blevet snydt for 25.000-30.000: 'Bare rolig, du er ikke den eneste'.«

Pengene, som Adnan Mohammad senest har lånt af en håndfuld spillere i Lyngby, gik ifølge ham selv til betalingen af brylluppet eller som tilbagebetaling af lån til andre. Ikke til at spille yderligere for.

»Jeg lånte af fem stykker, men jeg spurgte flere. Dem kan jeg ikke betale tilbage, og derfor kunne jeg ikke blive i Lyngby og have en trup af holdkammerater, der havde set sig sure på mig. Så jeg bad om at blive opsagt. Jeg skammer mig helt vildt, men lige nu kan jeg ikke komme ud af det her. Men jeg skal ud til Lyngby og sige undskyld en dag.«

»Jeg ville ønske, at der kun var én, jeg skyldte penge, så jeg kunne lave en afbetalingsordning med personen, men det er det ikke - det er mange mennesker. Lige nu kan jeg bare slet ikke gøre noget, fordi jeg ikke har fået løn i tre måneder og næsten gik gratis fra Lyngby,« siger den arbejdsløse fodboldspiller og kommer med en garanti:

Jeg glemmer ingen af dem, jeg skylder penge Adnan Mohammad

»Jeg glemmer ingen af dem, jeg skylder penge,« siger Adnan Mohammad og viser en lang liste på sin telefon over navne, han har lånt store summer af.

Den tidligere Lyngby-spiller står i RKI og kan ikke tage noget lån for at betale sig ud af gælden. Det økonomiske morads har medført, at hans kone, Astrid, også er blevet blandet ind i det her.

»Da vi skulle giftes, troede jeg ikke, at jeg ville være færdig i Lyngby og stå uden kontrakt. Nu lever vi kun af Astrids indkomst. Jeg tror, at ni ud af 10 piger ville være gået fra mig. Der er ikke mange, der ville kunne klare det,« siger Adnan Mohammed og fortæller om sin dårlige samvittighed.

»Astrid er virkelig ked af det, og jeg hader at have sat hende i denne situation. Der er også mange af hendes veninder, der har sendt de historier om mig til hende, og det er virkelig synd for hende.«

Nu lever vi kun af Astrids indkomst. Jeg tror, at ni ud af 10 piger ville være gået fra mig Adnan Mohammad

Midtbanespilleren føler i dag en enorm skyld over for kvinden i sit liv.

»Hun har ikke gjort noget forkert. Jeg har været ærlig over for hende i de sidste tre år og fortalt om mit problem, men alligevel har hun stået ved min side hele vejen igennem og endda giftet sig med mig.«

»Det er en skrue uden ende, og jeg har ødelagt hendes drømme,« forklarer Adnan Mohammad, der erkender, at skolen aldrig har været hans stærke side, og han derfor skal lykkes med fodbold.

Han siger da også, at han har svært ved at opgive sporten.

»Da jeg smuttede fra Lyngby, sagde jeg, at jeg var færdig med fodbold, men jeg har kæmpet for det her i 20 år, og jeg vil gerne vise folk, at jeg har lært af mine fejl. Jeg ønsker ikke det her for mine værste fjender. Jeg håber blot, at jeg kan få en chance mere,« siger han og fortsætter:

»Når man tænker på, at jeg har næsten 50 Superliga-kampe, samtidig med jeg har haft mine problemer, så kan man kun gisne om, hvad det kan blive til, når jeg lever et normalt liv uden ludomani. Hvis jeg bare får en lille chance for at vise det, vil jeg gribe den.«

Adnan Mohammad har efter bruddet med Lyngby modtaget behandling for ludomani.

Lider du af spilafhængighed/ludomani - eller frygter du, at du gør det? Der er hjælp at hente på ludomani.dk eller på 70 11 18 10.