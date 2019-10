Det her ikke været nemt at være en del af AaB i denne uge.

Tirsdag valgte den nordjyske klub at fyre den mangeårige sportsdirektør Allan Gaarde, og senere på ugen kom det frem, at cheftræner Jacob Friis' tre-årige datter er ramt af leukemi.

Nyhederne har taget ganske hårdt på truppen og i særdeleshed hos holdets største profil, Lucas Andersen. Det fortæller han til TV3 Sport. Du kan se hele klippet i toppen af artiklen.

»Det er nok den mest brutale uge, jeg nogensinde har været med til,« forklarer Lucas Andersen og sender en hilsen afsted til Allan Gaarde.

AaB og Kasper Kusk slog SønderjyskE 3-1. Foto: Frank Cilius Vis mere AaB og Kasper Kusk slog SønderjyskE 3-1. Foto: Frank Cilius

»I første omgang er det aldrig rart, at der er en, der mister et job, der har været så stor en del af hverdagen i AaB.«

Allan Gaarde nåede at være sportsdirektør i knap seks år i klubben. Under hans tid vandt holdet blandt andet Superligaen og pokalen i 2013-2014 sæsonen, og det var også under ham, at klubben foretog det største spillersalg nogensinde i form af Christian Bassogog, der blev solgt for cirka 45 millioner kroner.

Ugens mest tragiske nyhed er dog nyheden om Jacob Friis' syge datter.

»Det er måske det værste, der kan ske for en familie. Her at et barn i Jacob Friis' familie, der bliver alvorligt syg. Der har ikke været meget fokus på fodbolden denne her uge,« erkender Lucas Andersen.

»Os, der selv har børn kan jo sætte os ind i, hvor utroligt hårdt det er. Det er nærmest det eneste, jeg har tænkt på. At se mig selv stå i den situation, hvor ualmindelig hårdt, det er.«

AaB formåede dog at besejre SønderjyskE 3-1, og det var vigtigt for spillerne at give cheftræneren noget ro, siger Lucas Andersen.

»Vi skulle lægge alt ude på banen, så Jacob havde en ting at bekymre sig om. Resten skulle vi nok tage os af.«

Med sejren kravler AaB op på en midtlertidig femteplads med 22 point. De kan dog blive overhalet af AGF mandag, hvis sidstnævnte slår FC København.