Skal Pione Sisto hjem til Superligaen og FC Midtjylland?

FC Midtjylland er på frierfødder og vil gerne have den tidligere – og måske kommende – landsholdsspiller hjem til Heden. Men ifølge B.T.s oplysninger står lønnen i vejen for en genforening mellem de danske mestre og en af dansk fodbolds mest talentfulde offensivspillere.

To ting skal være på plads, før en transfer kan falde på plads. Den købende klub skal have en aftale med den sælgende klub og en aftale med spilleren.

I FC Midtjylland regner man det ikke for nogen uoverstigelig forhindring at blive enig med Sistos nuværende klub, Celta Vigo. Det kan godt lade sig gøre. At nå til enighed med Sisto om en lønpakke, der ligger inden for de økonomiske muligheder, som den danske mesterklub har, er en anden sag.

Derfor er bolden på 25-årige Pione Sistos banehalvdel nu. Han skal være klar til at gå på kompromis med lønnen, hvis det skal ende i en aftale. Sisto tjener i dag en god millionløn i Spanien, og for bare et år siden havde han muligheden for at skifte til Premier League og Aston Villa og fordoble den løn, han tjener hjem i La Liga. Men han takkede nej.

Skal Pione Sisto hjem til FC Midtjylland? Foto: RITCHIE B. TONGO Vis mere Skal Pione Sisto hjem til FC Midtjylland? Foto: RITCHIE B. TONGO

Ifølge B.T.s oplysninger ved Sisto, hvad FC Midtjylland har at skyde med. Kantspilleren er dog ikke klar til at acceptere den lavere løn lige nu.

Direktør i FC Midtjylland Claus Steinlein sagde i et interview med B.T. torsdag, at døren på nuværende tidspunkt er lukket for den tidligere FCM-spiller.

»Det er en dyr spiller, så døren er lukket for nu,« lød det fra Steinlein.

FC Midtjylland-direktøren, Claus Steinlein. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere FC Midtjylland-direktøren, Claus Steinlein. Foto: Mads Claus Rasmussen

FC Midtjylland-direktøren understregede, at klubben ikke har budt på Pione Sisto i det igangværende transfervindue.

Celta Vigo har tidligere på ugen bekræftet, at der har været et konkret bud på Sisto. Men hvor buddet præcist kom fra, oplyste La Liga-klubben ikke.

Det er ikke længe siden, at Pione Sisto var hjemme i Herning. Han blev set på MCH Arena, da FC Midtjylland fejrede guldmedaljerne. I den forbindelse sagde anfører Erik Sviatchenko, at han er altid er velkommen i klubben.

Alligevel er det kun kantspilleren selv, der ved, hvor han spiller i den kommende sæson. Celta Vigo har sagt, at det er Sisto, der afgør, om han vil skifte eller ej.