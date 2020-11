FC Københavns topkamp mod FC Midtjylland er blevet forstyrret af to corona-tilfælde.

Klubben meddeler fredag eftermiddag, at backspillerne Peter Ankersen og Bryan Oviedo begge er blevet ramt af covid-19. Begge spillere er blevet sendt i isolation, og FCK formoder ikke, at de to smittetilfælde er forbundne med hinanden, lyder det.

Resten af spillerne i hovedstadsklubbens trup er blevet testet negative.

Nyheden kommer blot to dage før den yderst vigtige kamp på MCH Arena søndag aften, hvor FC Københavns nye cheftræner, Jess Thorup, får sin ilddåb i Superligaen som afløser for Ståle Solbakken.

Det gør han altså uden optimale forberedelser på især højreback-positionen, hvor Peter Ankersen er fast mand og en profil på holdet.

Onsdag var han udtaget til pokalkampen mod Avarta, men kom ikke på banen. Bryan Oviedo var slet ikke med i truppen.

I forvejen må Jess Thorup undvære anfører Carlos Zeca, der er ude med karantæne, efter han han fik rødt kort i seneste spillerunde mod Lyngby.

Det er ikke første gang, at københavnernes trup bliver ramt af coronavirus.

I begyndelsen af juni var det målmandstræner Kim Christensen, der blev konstateret positiv med covid-19. Han var symptomfri, men slap altså ikke.

FC København ligger aktuelt nummer otte i Superligaen med tre point op til FC Midtjylland på tredjepladsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra FCKs kommunikationschef, Jes Mortensen. I klubbens pressemeddelelse oplyser de, at de ikke har yderligere kommentarer.