Iver Fossum er ikke meget for at tale i overskrifter.

Men hans tal taler sådan set fint for sig selv.

I bare 11 kampe i denne sæson, har midtbanespilleren lavet seks mål og syv assist.

»Jeg har haft et personligt mål om at blive bedre på mål og assist. Jeg havde en fin sæson med tanke på mål sidste år og ville gerne forbedre det.«

Iver Fossum og AaB skal søndag forbi Brøndby Stadion og møde de kriseramte forsvarende Danmarksmestere. Her ses Iver Fossum i nærkamp med den tidligere Brøndby-profil Jesper Lindstrøm i seneste møde i februar. Foto: Liselotte Sabroe

Og en fin sæson havde han. I 31 kampe lavede den tidligere Strømsgodset- og Hannover-spiller ni mål og fem assist.

Men den succesfulde AaB-sæsonstart har også påvirket Fossums eget spil, er nordmandens egen udlægning.

Han er stadig blandt Superligaens mest løbende spillere, men frem for mange dybdeløb for at skabe plads til holdkammeraterne, går den ivrige laksefisker nu mere efter at hive fisk i eget net.

»Jeg tager stadig løb for fortsat at skabe chance både til mig selv og til andre. Men vi spiller et spil i AaB, som passer mig fint og udnytter mine løb godt. Jeg har tænkt meget på, hvad jeg kan gøre for at få flere mål, og det er jeg glad for er lykkedes.«

Det er især i anden halvleg, at Fossum er farlig. Senest to hjørnespark direkte i panden på henholdsvis Rasmus Thelander og Anders Hagelsekjær i 2-0-sejren over OB.

Om årsagen til hans effektivitet efter pauserne, siger han selv:

»Jeg føler mig godt trænet og holder 90 minutter af kampen, så jeg føler mig bedre og bedre i løbet af kampen. Så som regel i de sidste 10-15-20 minutter bliver der mere plads, hvor et af holdene skal jagte et mål. Det giver mere plads både i omstillinger og åbent spil.«

149 minutter går der mellem midtbanespillerens scoringer, samtidig med han er lige løbestærk. Og med AaB-anfører Lucas Andersen ord, så ‘mister Iver aldrig bolden’.

AaB's træner Marti Cifuentes i 3F Superliga-kampen mellem AaB og OB på Aalborg Portland Park, fredag den 17. september 2021. Foto: Henning Bagger

Spørgsmålet er, om Iver Fossum er Superligaens mest værdifulde spiller – MVP? Og om han aldrig har været bedre?

Det kunne den forsagte nordmand ikke svare på fredag. Men søndag får Fossums fødder lov at tale på Danmarksmestrenes græstæppe.

Selvom Brøndby tager imod i en knap så succesfuld forfatning som både AaB og dem selv i i sidste sæson, påvirker det ikke Iver Fossums indgang til opgøret:

»Det kommer sig ikke så nøje for os, om de kunne have tabt tyve eller vundet tyve kampe i træk. Vi går mest og tænker på os selv.«