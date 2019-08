Erik Sviatchenko så nervøst med fra tribunen, da FC Midtjylland i anden halvleg skulle forsøge at slå AaB med kun 10 mand.

Den ellevte mand var nemlig ham selv. I begyndelsen af anden halvleg skrabede han to gule kort til sig på blot to minutter og måtte derfor efterlade sine holdkammerater i undertal i resten af kampen.

»Det er vildt, at jeg på to minutter kan nå at ramme overliggeren og få to gule kort,« konstaterede FC Midtjylland-anføreren efter kampen, og han var især træt af det andet gule kort, som han begik på midten af banen mod AaBs Kasper Kusk.

»Det er en omstilling, hvor jeg har en fornemmelse af, at den er farlig. Men jeg har ikke lige den ilt til hjernen, som skal til for at vide, at der skal selvfølgelig ikke rives i armen. Så den er jeg ærgerlig over og træt af.«

Efter det røde kort satte Erik Sviatchenko sig op på tribunen, hvorfra han kun kunne håbe på, at holdkammeraterne kunne klare skærene mod AaBs 11 mand.

»Det er aldrig det fedeste at sidde derude. Men jeg bad til vor herre og lavede korsets tegn tre gange, måske 10 gange.«

Om Sviatchenko reelt fik kontakt til de højere magter denne søndag aften, finder vi nok aldrig ud af. Men i slutminutterne sendte brasilianske Evander Ferreira de tre point ind på FC Midtjyllands konto, da han fra sidelinjen sparkede et frispark direkte i mål.

Og mens MCH Arena brød ud i jubel, strømmede lettelsen igennem den 27-årige midterforsvarer.

FC Midtjylland kunne juble til sidst. Foto: Jens Nørgaard Larsenrgaard Lars Vis mere FC Midtjylland kunne juble til sidst. Foto: Jens Nørgaard Larsenrgaard Lars

»Det var virkelig en sten, der lettede fra mit hjerte. Det var helt fantastisk. Jeg var også inde i omklædningsrummet bagefter og var ekstra glad.«

Udover den sene sejr var Sviatchenko også glad for at se det udtryk, som FC Midtjylland kom med, efter han blev smidt ud.

»Der sker bare noget, når man bliver 10 mand. Ofte bliver man endnu mere kompakt. Men det er ikke fordi, vi falder helt tilbage. Det er sindssygt fedt at se. Vi får skubbet frem, vi får kæmpet, og vi får skabt mange chancer. Så jeg er en lettet midterforsvarer i dag,« sagde anføreren og måtte samtidig erkende, at han nok skylder lidt i bødekassen efter søndagens aktion.

»Jeg skal nok lige smide 5000 kr. i bødekassen.«

FC Midtjylland skal op imod Rangers og Steven Gerrard i Europa League. Foto: LEE SMITH Vis mere FC Midtjylland skal op imod Rangers og Steven Gerrard i Europa League. Foto: LEE SMITH

Med den sene sejr over AaB tegner ulvene sig for 12 point i fire kampe og dermed maksimal pointhøst, inden de på torsdag får besøg af skotske Rangers i Europa League-kvalifikationen.

»Det bliver en hektisk og svær kamp. De kommer med mange fans, og så er de et rigtig stærkt hold. De spiller fysisk og hurtigt,« sagde Sviatchenko, som med sin fortid i Celtic har mødt Rangers flere gange.

»Jeg har jo haft fornøjelsen af at spille mod dem fem gange før, men ikke under den nuværende manager. Så på den måde er det et andet hold. Det bliver tæt, og det bliver en svær kamp. Men vi starter hjemme, og med vores clean sheets i de sidste par kampe skal vi også tro på det.«