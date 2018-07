Lettelsen var i den grad til at få øje på, da Christian Nørgaard troppede op til interview efter mandagens 2-0 sejr over Randers FC.

»Det betyder rigtig meget. Det var en hård afslutning for os alle sammen sidste sæson Så at komme ud i sådan i en kamp her, hvor der er noget på spil igen, og så få et resultat. Det er noget, vi virkelig kan bruge til noget. Det var meget, meget vigtigt,« siger Christian Nørgaard.

Den 24-årige angriber var en vigtig del af den Brøndby-trup, som i de sidste to runder af forrige sæson tabte mesterskabet til FC Midtjylland. Og mange husker formentlig den unge Brøndby-styrmands tomme blik og dybe skuffelse, da han blev interviewet efter den forfærdelige mareridtsafslutning.

Herefter fulgte en næsten to måneders lang sommerpause, hvor spøgelset fra sidste sæson med jævne mellemrum har hjemsøgt Brøndby-spilleren – og formentlig vil fortsætte med at gøre det mange år endnu.

»Pausen har selvfølgelig været tung, men også meget tiltrængt. Jeg havde brug for at koble af og få hovedet så vidt muligt væk fra afslutningen. Selvom det selvfølgelig var svært. Det sidder stadig i kroppen, og det vil altid sidde i tankerne og i hukommelsen,« siger han og tilføjer.

»Men når man oplever sådan nogle ting, bliver man også stærkere. Og det er vigtigt, vi rejser os, og i dag var en god start på det«

I sommerpausen er der også sket ting og sager på spillerfronten i Brøndby IF. I dagens kamp mod Randers FC talte startopstillingen fem nye spillere, og tilgangen af de nye er ifølge Christian Nørgaard ikke uden betydning for Brøndbys jagt på genoprejsning.

»De er kommet ind med en god mentalitet og en god energi. De har jo ikke den samme følelse i kroppen som os, der var der sidste sæson. Så de kommer med et helt clearet mindset, og de synes jo bare, at Brøndby spillede fantastisk sidste sæson.«

Blandt de nye spillere stjal især den nye kroatiske angriber, Ante Erceg, dagens overskrifter med både scoring og assist i 2-0 sejren over Randers FC. Også Dominik Kaiser og Joel Kabongo viste gode takter, mens Marvin Schwäbe holdte målet rent og afviste flere store Randers-chancer.

Det var ikke kun Brøndby-spillerne, som sidste sæson måtte stå slukøret tilbage og overvære mesterskabet, deres mesterskab, ende i hænderne på FC Midtjylland.

Også Brøndby-fansene, som mødte næsten 5.000 op i den skæbnesvangre udekamp i Horsens, led et ubærligt nederlag den fredag aften i maj.

Trods sidste sæsons enorme skuffelse var de trofaste Brøndby-fans mødt talstærke op i Randers i dag, hvor de fyldte hele endetribunen.

»Det var dejligt at stå og synge med vores fans igen. Det har vi savnet alle sammen. Jeg synes også, at støtten i dag symboliserer meget godt, at fansene også er klar til at give den fuld gas i den nye sæson. De har selvfølgelig heller ikke glemt, hvad der skete. Men vi må videre. Brøndby ligger sig ikke ned. Vi fortsætter med at køre på,« siger Christian Nørgaard og tilføjer.

»Nu begynder rejsen på et nyt eventyr«

Brøndby IF tager imod Vejle på hjemmebane på søndag kl. 18.