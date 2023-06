Det er dommedag i Nordens Paris, hvor AaB er 90 minutter fra at kende sin skæbne: Rykker de ned og skal spille i landets næstbedste række for første gang siden 1986, eller undgår de ydmygelsen?

Lynge Jakobsen, som har personificeret AaB i en halv menneskealder, går da også ind til lørdagens gyserafslutning i nedrykningsspillet, hvor Silkeborg venter, med flossede nerver.

»Jeg er urolig. Det passer ikke ind i mit univers, hvis vi ikke spiller i Superligaen. Men jeg skal selvfølgelig på stadion, og jeg har joket med, at jeg skal ud og købe voksenbleer. For det bliver... spændende,« lyder det underspillet fra den karismatiske tidligere sportschef og direktør fra 1996 til 2013:

»Vi kunne redde os mod Lyngby i sidste weekend, men vi håndterede det ikke godt. Nu er det sidste udkald.«

Tidligere AaB-sportschef Lynge Jakobsen.

Lynge Jakobsen stod i spidsen for AaB, sidst holdet var i nedrykningsfare i 2011, hvor de blev reddet af en sen Tim Janssen-scoring for Esbjerg mod Randers i sidste spillerunde.

Han har en advarsel og et par råd til det nuværende AaB-mandskab og staben omkring holdet:

Scenarierne i bundstriden * Hvis AaB taber til Silkeborg, overlever vinderen af Horsens-Lyngby. Ender Horsens-Lyngby uafgjort, overlever Lyngby. * Hvis AaB spiller uafgjort mod Silkeborg, overlever vinderen af Horsens-Lyngby. Ender Horsens-Lyngby uafgjort, overlever AaB. * Hvis AaB vinder over Silkeborg, overlever AaB. Medmindre enten Horsens eller Lyngby stærkt usandsynligt vinder med et tocifret antal mål. /ritzau/

»Der er mange, der mener, at det nok skal gå, når nu Silkeborg ikke har noget at spille for. Det var samme situation i 2011, hvor vi tabte klart til FCK, som heller ikke havde noget at spille for. Og man taler om, at Kent Nielsen (Silkeborgs træner, red.) er tidligere AaB-mestertræner, så han tager nok let på opgaven. Men hvis spillerne har den holdning, så går det galt. Det er livsfarligt - kampen skal tages absolut seriøst.«

»Samtidig skal spillerne tænke på, at der er andet i denne verden end fodbold. Selvom det fylder helt vildt meget. Spillerne skal fjerne frygten, og tænke på glæden og mulighederne. Det kræver meget af holdet og alle omkring holdet,« siger den 72-årige AaB-legende.

Lucas Andersen og AaB risikerer at rykke ned.

Sammen med Brøndby er AaB den eneste klub, der har været en del af den bedste række i alle sæsoner siden Superligaens fødsel i 1991.

Og det vil være tæt på en katastrofe, hvis de bolchestribede nordjyder med fire mesterskaber siden 1995 ryger ud af det fine selskab: Klubben bløder i disse år millioner, og 1. division vil naturligt give et hug i indkomsten – og ikke mindst et gedigent hak i renommeet.

Nedrykning er heller ikke just et scenario, de nye tyske investorer, eller fansene for den sags skyld, havde drømt om. Men sæsonen har været en lang nedtur, og det ærgrer Lynge Jakobsen.

»I starten er man irriteret over at ligge i bunden, så bliver man nervøs, men samtidig har man stadig håb og tro. Det har været overraskende for de fleste, at det har været så skidt, men vi har vænnet os til det, da vi har ligget i bunden hele året. Det er dog noget, der slider på alle i og omkring holdet,« siger Lynge Jakobsen, som foruden at have været sportschef i AaB også selv har spillet i klubben i 70erne.

Om udsigten til, at AaB, hele Nordjyllands fodboldstolthed, skulle befinde sig i landets næstbedste rækker, siger han:

»Tanken er svær at sluge, for vi synes, det er FCK, Brøndby, AGF og OB, vi skal konkurrere med. Men ryger vi ned, skal vi meget hurtigt markere, at vi skal gøre det godt og rykke op med det samme. Appellen til tilhængerne og andre støtter må være, at vi skal være store i modgang også. Om AaB spiller i Superligaen eller 1. division, så skal der være opbakning.«

