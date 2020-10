Den tidligere Brøndby-sportsdirektør og fodboldtræner Troels Bech var mandag aften gæst i debatprogrammet 'Offside' på TV3 Sport med Mads Laudrup, og her stillede tv-værten et spørgsmål, som Bech ikke brød sig om.

Nemlig om Troels Bech kunne være i spil til et af to job i FC København - sportschefrollen eller trænerjobbet, som er blevet ledigt efter Ståle Solbakkens fyring.

Det var tydeligt på Troels Bechs reaktion og svar, at han syntes, spørgsmålet var upassende.

»Det er med til at gøre sådan her et program fuldstændig useriøst, når du stiller sådan et spørgsmål,« sagde Troels Bech, efter han var færdig med at ryste på hovedet.

Troels Bech var ikke glad for at få spørgsmålet, om han er interesseret i et job i FCK.

Da Mads Laudrup efterfølgende ønskede en forklaring på, hvorfor Troels Bech mener, at den slags spørgsmål ikke hører hjemme i programmet, kom svaret:

»For det første skal man aldrig kommentere på et job, andre har. For det andet - det skal du aldrig nogensinde spørge om, Mads. Prøv at spørge de andre - det må du aldrig spørge mig om,« forklarede Troels Bech og kiggede hen på de to eksperter i programmet og tidligere aktører i Superligaen Kenneth Emil Petersen og Bo Henriksen.

Bo Henriksen, som er ny mand i programmet efter fyringen af Peter Graulund.

Inden Mads Laudrup så ændrede emne, fik Troels Bech også sagt om et muligt job i FCK:

»Men i øvrigt er det svært at forestille sig. Og i øvrigt tror jeg også, at jeg ikke er den eneste, der har svært ved at forestille sig det.«

Du kan se hele samtalen foroven i klippet, hvor Troels Bech samtidig fortæller, hvorfor han ser Ståle Solbakken passe perfekt ind som træner i FC København, og hvorfor han anser nordmanden som den optimale træner for klubben, hvis han da ikke lige var blevet fyret fra Parken.

Troels Bech var senest i fodboldbranchen i slutningen af seneste sæson, da han kortvarigt varetog jobbet som cheftræner i Esbjerg, der havde afskediget Lars Olsen.