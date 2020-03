Lars Seier Christensens investering i FC København har indtil videre været en rigtig dårlig forretning.

Coronavirussen har udløst massive kursfald på alverdens aktiemarkeder, og Parken Sport & Entertainment – selskabet bag FCK – er ikke gået fri.

Også her er kursen raslet ned.

Siden Lars Seier i marts sidste år smed 222,7 mio. kr. på bordet og købte sig ind i selskabet, er aktien faldet med næsten 45 procent.

Lars Seier købte for et år siden til omkring kurs 100, og mandag lukkede Parken Sport & Entertainments aktie i kurs 55,4 – det er det laveste niveau, den er handlet i siden 2015.

Det betyder, at Lars Seiers aktier i dag blot er 124,7 mio. kr. værd. Altså har rigmanden aktuelt et minus på 98 mio. kr. på sin investering.

B.T. ville gerne have interviewet Lars Seier om den aktuelle udvikling i Parken-aktien, men det har Saxo Bank-milliardæren ikke ønsket.

Han henviser i stedet via sms til den udmelding, der kom i sidste uge, hvor Parken Sport & Entertainment suspenderede forventningerne til det økonomiske resultat for 2020 på grund af den store usikkerhed, som coronavirussen har medført.

Dog lader Lars Seier forstå, at han ikke ligefrem ryster i bukserne.

»Næh, markedet er jo generelt meget svagt. Jeg er udmærket tilfreds med at være med i Parken og glæder mig til, at vi kan komme i gang med at spille fodbold og tage på badeferie igen,« skriver Lars Seier i en sms.

’Badeferie’ er en reference til Lalandia, som er ejet af Parken Sport & Entertainment - og som også lider hårdt under, at Danmark er lukket ned i disse uger.

Lars Seier er én af tre storaktionærer i selskabet bag FCK. De to øvrige er Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen, som købte sig ind i virksomheden under finanskrisen.

I alt ejer Lars Seier 22,2 procent af aktierne, men Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard Sørensen har henholdsvis 29,8 og 20,5 procent.