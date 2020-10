Parkens storaktionær talte til FCK-spillerne og forsikrede dem om, at der er ro på efter Solbakken-fyring.

Rigmanden Lars Seier Christensen var tirsdag forbi træningen i FC København for at sende et budskab til FCK-spillerne.

Her ville han fortælle truppen, at der var ro på og opbakning til holdet efter fyringen af manager Ståle Solbakken.

Storaktionæren i Parken Sport & Entertainment stoppede træningen for at tale til spillerne, fremgår det af podcasten Superliga Zoom, der udgives af Monetos.

»Det er ikke så meget at sige til det. Jeg var forbi derude og sige hej til dem og fortælle dem, at vi har stor tillid til dem, og at alle bakker op omkring holdet og sæsonen,« siger Lars Seier Christensen i podcasten.

I foråret 2019 købte han sig ind i selskabet bag FCK og sikrede sig 22,55 procent af aktierne.

Seier Christensen, der også er engageret i cykelsport, mener ikke, at det er så bemærkelsesværdigt, at han dukkede op på træningsanlægget.

»Jeg kommer forbi derude en gang imellem. Under omstændighederne var det måske et meget godt tidspunkt til lige at fortælle dem, at der er fuldstændig ro på, og nu skal vi koncentrere os om at vinde DM og komme videre.«

»Jeg ved, at folk er glade for, at de forskellige større aktionærer kigger forbi en gang imellem.«

»Det har jeg altid været vant til med cykelhold og andre ting. Det plejer folk at være glade for,« siger han.

Efter fire spillerunder af Superligaen har FCK fire point på niendepladsen. Holdet er desuden færdig i Europa efter et uventet nederlag til kroatiske Rijeka i sidste runde af kvalifikationen til Europa League.

Holdet trænes midlertidigt af U19-træner Hjalte Bo Nørregaard, mens William Kvist er udnævnt til sportslig leder, mens klubben arbejder på en mere permanent løsning.

/ritzau/