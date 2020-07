Selv om Superliga-sæsonen nærmer sig sin afslutning, og guldmedaljerne allerede er sendt til Herning, så er kampene uden for banen langtfra færdige.

For i en kommentar på Facebook langer FCK-medejeren Lars Seier ud efter rivalerne fra FC Midtjylland.

Det gør han i en kommentar til den tidligere PS&E-direktør Dan Hammer, der i et opslag skriver, at 'FCK-dominansen er udvandet til et duopol' og at 'der skal tages nogle strategiske valg i bestyrelsen/på ejerplan' for at holde FC Midtjylland på afstand.

'Ikke panikke for meget. Naturligvis har FCM gjort det godt i år. Al respekt for det. Og det hjælper naturligvis også at have en engelsk sugardaddy,' skriver Lars Seier indledende i kommentaren med en henvisning til FC Midtjyllands engelske ejer, Matthew Benham, og fortsætter:

Foto: Screenshot / Facebook Vis mere Foto: Screenshot / Facebook

'Men på lang sigt, så kommer en by med 90.000 indbyggere ikke til at huse den dominerende klub i landet. Hav nu lidt tålmodighed. FCK kommer ikke til at opgive pladsen som landets og Skandinaviens største klub.'

Kommentaren, der blandt andet omtaler FCMs engelske ejer, Matthew Benham, kommer, efter Dan Hammer sammen med sit opslag delte et videointerview med FC Midtjyllands bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen.

I interviewet siger bestyrelsesformanden blandt andet, at magtbalancen i dansk fodbold er blevet ændret, og at FC København og FC Midtjylland er blevet mere ligeværdige over de senere år.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen.