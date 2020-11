Storaktionær i FC København Lars Seier Christensen lægger sig nu fladt ned oven på det ydmygende 4-0-nederlag til rivalerne fra FC Midtjylland søndag aften.

Det sker i et opslag på sin Facebook-profil.

Her erkender han blankt, at hans egen klub er bagud, som det ser ud nu, mens han har lutter roser tilovers for midtjyderne, der søndag var flere niveauer over Jess Thorups mandskab.

'Vi må erkende, at FCK er bagud lige nu. På mange fronter. FCM har, trods et langt mindre budget end os igennem mange år, gjort sig til Danmarks mest veldrevne klub. Mens vi gik i stå. Det er skuffende for os, men flot arbejde af FCM. Længere er den ikke. Tillykke til dem, det er godt gået,' skriver han blandt andet i opslaget.

FC København har fået alt andet end en god start på Superligaen, hvor de med det seneste nederlag ligger nummer ni med blot otte point efter ti kampe.

Alligevel er den danske rigmand overbevist om, at hovedstadsklubben får vendt skuden. Faktisk lover han det.

'Men intet er permanent i fodbold. Og vi kommer til at rette FCK op og komme tilbage til toppen igen – det er jeg slet ikke i tvivl om. Processen er i gang, og vi har gjort os mange tanker om det, som vil blive stadig klarere for alle i løbet af de kommende måneder,' skriver han og fortsætter:

'Men der er behov for ydmyghed og tålmodighed nu i vores elskede klub (ingen af delene er blandt mine forcer, men jeg prøver, for det er nødvendigt). Men vi kommer tilbage. Det lover jeg!'