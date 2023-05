Rigmanden Lars Seier, der er storaktionær i FCK, skal naturligvis være med til at fejre det danske mesterskab, som klubben sikrede mandag aften.

B.T. fangede Seier til guldfesten ved Frederiksberg Rådhus.

»Det er jo fantastisk. En dejlig, dejlig aften med masser af spænding i Viborg og et godt resultat.«

»Alle vores fantastiske fans er her,« fortsætter Lars Seier.

Han er klar til at fejre FCK-spillerne med en god fest.

»Jeg slipper nok ikke for festen. Jeg er ikke kendt for at gå af vejen for en god fest. Så det glæder jeg mig til,« fortæller han med fyrværkeri og festsang i baggrunden.

»Jeg ved ikke nøjagtigt, hvad der er planlagt, men mon ikke vi finder på noget sjovt.«

FCK besejrede Viborg med 2-1 og kom dermed ultratæt på mesterskabet.

Titlen kom endegyldigt i hus, da konkurrenterne fra FCN faldt sammen og tabte stort til Brøndby.