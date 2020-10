Forretningsmanden Lars Seier Christensen havde ikke brug for lang betænkningstid, da muligheden for at købe sig ind i FC København opstod.

Faktisk gik der ikke mere end fire-fem dage, før han slog til og overtog 22,55 procent af aktierne i Parken Sport & Entertainment. Det afslører han i den nye bog 'Seier – et roadtrip', der netop er udkommet.

Købet gik samtidig ud over en hedgefond, der også arbejdede på at købe sig ind i den københavnske storklub.

»Han (Erik Skjærbæk, red.) havde selv købt sig ind i Parken på grund af de ejendomme og Lalandia, der hørte med. Han havde haft klubben i halvandet år uden at have set dem spille. Dengang havde Saxo Bank en loge derinde, så jeg inviterede ham ind og se en kamp med sit eget hold. Jeg tror faktisk, det var den kamp, der var den første kamp, han nogensinde så. Det var ham, der overbeviste mig om, at jeg skulle sige ja,« fortæller Lars Seier Christensen i bogen ifølge dontt.dk og fortsætter:

Foto: Oscar Scott Carl Vis mere Foto: Oscar Scott Carl

»Jeg var i San Francisco, da tilbuddet kom, men jeg satte mine folk til at lave en hurtig analyse, og så sagde jeg: 'O.k., det gør vi sgu.' I hedgefonden havde man planlagt en stor præsentation, og de blev ret irriterede, da de om morgenen opdagede, at jeg havde købt det for næsen af dem. Der er nok heller ikke mange, der kan rykke på sådan en handel i løbet af fire-fem dage.«

Erik Skjærbæk er den største aktionær i Parken Sport & Entertainment og ejer 29,82 procent af aktierne.

I bogen, der er skrevet af Hanne Sindbæk, vil forfatteren også vide, hvorfor han valgte at blive medejer af FC København. Var det, fordi han var gammel fan?

»Altså, jeg var fan, men ikke på samme måde, som jeg er Arsenal-fan, for den klub er i blodet på mig,« lyder det fra den 57-årige rigmand.