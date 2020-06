Der var tale om lidt af en bombe, da Superliga-klubben Esbjerg fB tirsdag meldte ud, at de skulle have en ny cheftræner.

Den nu tidligere træner Lars Olsen havde sagt op, da spillertruppen havde ytret mistillid over for ledelsen i Esbjerg.

En afsked med klubben, som har sat tankerne i gang hos 59-årige Lars Olsen.

»Jeg bliver angrebet lidt på min faglighed, og det er selvfølgelig noget, som du tænker over, og det gør du i øvrigt også, hvis du bliver fyret. Reelt siger de til dig, at du ikke er dygtig nok, og det tror jeg ikke, at alle ville have det godt med,« siger Lars Olsen i et interview med Eurosport, der kan ses i toppen af artiklen.

Lars Olsen i spidsen for Esbjerg under kampen mod OB 7. juni, der blev trænerens sidste kamp på trænerbænken for vestjyderne. Foto: Claus Fisker

Træneren, der indtil i tirsdags havde stået i spidsen for Esbjerg i 225 dage, fortalte tidligere til B.T., at han var blevet ringet op mandag eftermiddag, hvor han fik meldingen om, at truppen ikke troede på overlevelse i Superligaen med Lars Olsen ved roret.

En melding, som ærgrer den nu daværende Esbjerg-træner.

»Jeg er enormt ærgerlig, for jeg havde stadigvæk troen på, at Esbjerg nok skulle klare sig. Det tror jeg stadigvæk på, og jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med til at bevise, at den tro, jeg nu havde, ville holde stand,« siger Lars Olsen til mediet.

Det var ellers ikke, fordi den sportslige ledelse i Esbjerg ikke forsøgte at beholde Lars Olsen i trænersædet.

Troels Bech blev afløseren i Esbjerg. Han har fået kontrakt for resten af den indeværende sæson. Foto: Martin Sylvest

Men ifølge træneren selv kunne han ikke se en fornuftig løsning på situationen.

»De forsøger at overtale mig til at tage et møde med spillerne, for de vil gerne have, at jeg bliver som træner for Esbjerg,« siger Lars Olsen og forsætter:

»Jeg er mere skeptisk over for det, fordi, som jeg ser det, er skaden sket, og tilliden mellem to parter kommer ikke tilbage på en eftermiddag.«

I stedet valgte Lars Olsen at forlade sin position som cheftræner i klubben. En rolle, der onsdag blev overtaget af Troels Bech for resten af den indeværende sæson, hvor Esbjerg er en del af nedrykningsspillet.