Lars Høgh lader sig ikke bare sådan slå ud.

Kræftsygdommen gør ellers med sin tilbagekomst sit til at slå den folkekære personlighed ud, men ikke desto forsøger han at leve sit liv helt normalt og arbejde i videst muligt omfang for sine arbejdspladser Brøndby og DBU.

Det fortæller han til Brondby.com et par dage efter, han til TV2 oplyste, at sygdommen er tilbage.

»Den støtte, jeg har fået fra Brøndby-fansene, fra alle i klubben og Jan Bech Andersen, er fantastisk, og det betød rigtig meget for mig i mit første sygdomsforløb, og det betyder rigtigt meget nu,« siger Lars Høgh og tilføjer:

Så mange overlever Ca 30-34 er i live efter et år.

Ca. 7-9 pct er i live efter fem år.

Ca. 1000 personer rammes hvert år af sygdommen. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

»Men jeg ønsker ikke mere opmærksomhed omkring min person. Jeg vil koncentrere mig om at komme mig så godt som muligt og om min familie.«

»Jeg vil komme i klubben, så vidt det er muligt for mig,« fortsætter Lars Høgh, som forklarer, det skyldtes Knæk Cancer-kampagnen, at han lavede et interview med TV 2 om, at kræften er brudt ud igen i bugspytkirtlen.

»Jeg har vidst i halvanden måneds tid, at canceren var vendt tilbage.«

»Jeg ville egentlig ikke dele det med nogen uden for familien, men i forbindelse med Knæk Cancer blev jeg spurgt, om jeg ville hjælpe, og hvis jeg kan hjælpe andre i samme situation eller pårørende til cancer-ramte, så gør jeg gerne det,« forklarer målmandstræneren, der også har oplevet massiv støtte fra landsholdet og andre dele af Danmark.

Tilbagefald ved bugspytkirtelkræft Risikoen for tilbagefald er størst i løbet af de første år efter endt behandling. Det vil sige, at jo flere år, der går uden tegn på tilbagefald, desto mindre er risikoen for, at sygdommen kommer igen.

Hvis kræften i bugspytkirtlen kommer igen, kan det ske enten som et lokalt tilbagefald ( det vil sige i samme område) eller i form af metastaser ( det vil sige, at sygdommen har spredt sig til andre dele af kroppen).

De fleste tilbagefald ved bugspytkirtelkræft er lokalt tilbagefald og tilbagefald med spredning til leveren. Men kræften kan også sprede sig til f.eks. bughinden og lungerne. Kilde: Kræftens Bekæmpelse.

»Gode tanker til Herrelandsholdets målmandstræner Lars Høgh, der desværre er blevet ramt af kræft igen. Rigtig god bedring, Lars. Vi er med dig,« skrev DBU på Twitter onsdag aften i forbindelse med besøget i 'Go' aften Live' på TV 2.

Her blev han interviewet af Jes Dorph-Petersen, der også har sendt ham en hilsen i det offentlige rum.

»Tak, Lars Høgh, for din åbenhed, dit mod og din livsvilje. Lars fortalte i 'God aften Live' om sin kræftsygdom – og den kemo-behandling, han gennemgår i denne tid. Jeg har enorm respekt for den mand,« skriver Jes Dorph-Petersen.

Lars Høgh vendte tilbage til arbejdet på landsholdet i maj efter sin operation og kemobehandling.