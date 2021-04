Hans Jørgen Haysen skulle 1. marts være tiltrådt som ny sportschef i AGF. Men sådan blev det ikke.

Bag den meget tidlige skilsmisse lå en personalesag fra Haysens tid i Sønderjyske. En personalesag, som involverede en tidligere kvindelig ansat i Superliga-klubben.

Bruddet med Haysen sendte AGF tilbage på markedet efter en sportschef. Onsdag har Superliga-klubben fundet hans afløser i norske Stig Inge Bjørnebye, der tiltræder med øjeblikkelig virkning.

»I begyndelsen ville være gerne have haft en dansk sportschef, men da det ikke kunne lade sig gøre, valgte vi at udvide feltet, og her har Stig Inge Bjørnebye været på vores liste fra start,« siger Lars Fournais, der er bestyrelsesformand i AGF, til B.T.

»Jeg kan ikke kommentere på, hvor længe vi har været i dialog med Stig Inge Bjørnebye, men det er et stykke tid efterhånden,« fortsætter AGF-bossen.

Stig Inge Bjørnebye. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Stig Inge Bjørnebye. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Bortset fra i en fondsbørsmeddelelse har AGF ikke ønsket at adressere overvejelserne bag at skille sig af med Hans Jørgen Haysen, inden han havde sin første arbejdsdag. Og heller ikke i dag, hvor en ny mand er fundet, får sagen om Haysen ord med på vejen.

»Det vil jeg ikke kommentere på. Det har vi gjort, og nu skal vi arbejde fremad, og det gør vi med Stig Inge Bjørnebye. Det glæder vi os sindssygt meget til.« siger Lars Fournais.

Stig Inge Bjørnebye har senest været sportschef i Rosenborg i Norge, hvor han stoppede, fordi han manglede motivation. Lars Fournais er dog overbevist om, at det ikke gentager sig i AGF.

»Han har givet udtryk for, at han vil AGF, og han har købt ind på vores sportslige strategi, hvor vi skal være en permanent del af toppen i dansk fodbold. Jeg synes godt, du kan kalde det en drømmesigning, vi har lavet.«

Den administrerende direktør i Superliga-klubben Jacob Nielsen kalder eksempelvis den nye sportschef for en erfaren fodboldleder.

»Stig er en moden og erfaren fodboldleder, der har en stor international karriere bag sig som aktiv, og som leder har han erfaring som assistenttræner for det norske landshold, han har været cheftræner, udviklingsdirektør i det norske fodboldforbund og senest sportschef i Rosenborg. Så han er en stor kapacitet med et godt kendskab til skandinavisk fodbold opbygget gennem mange års virke. Vi har været gennem en god proces med mange samtaler med Stig og er blevet bekræftet i, at han er det rigtige match for os. Så vi glæder os til at tage hul på samarbejdet og til at byde ham velkommen i AGF,« lyder det i den pressemeddelelse, som AGF udsendte onsdag formiddag.

51-årige Stig Inge Bjørnebye var i 90erne et af Norges største fodboldnavne. Nordmanden er bedst kendt for en årrække i Liverpool, men den tidligere back har også kampe for AGFs Superliga-konkurrenter fra Brøndby.