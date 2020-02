AaB slog søndag aften Brøndby med 3-2, hvor det afgørende mål kom på et ganske kontroversielt straffespark.

Mads-Kristoffer Kristoffersen blæste i fløjten, da AaB's Kristoffer Pallesen faldt til jorden på det, der lignede en tackling bagfra ved første øjekast.

Efter kampen indrømmede dommeren dog selv, at der ikke skulle have været straffespark.

Mads-Kristoffer Kristoffersen havde fortalt TV3 Sport-reporter Joachim Boldsen, at der ikke skulle have været dømt straffespark på grund af det niveau, der var i kampen.

I andre kampe kunne hændelsen godt have givet et straffespark, lød vurderingen fra Mads-Kristoffer Kristoffersen. Og den køber eksperterne ikke i TV3 Sports studie. Se indslaget og hændelsen øverst i denne artikel.

»Det er verdens dårligste undskyldning fra en dommer for at indrømme, at man har lavet en kæmpe fejl. Selvfølgelig er der ikke straffe, og det ville der heller ikke være i andre kampe,« sagde Peter Graulund, mens Kenneth Emil Petersen stemte i.

»Jeg fatter ikke, hvad han snakker om i forhold til det her niveau. Er det så med to dårligere hold, hvor den så ikke ville være dømt eller blive dømt? Jeg forstår det slet ikke.«

Lucas Andersen udnyttede straffesparket og sikrede AaB sejren. Nordjyderne ligger med sejren nummer seks i Superligaen med tre point ned til Randers og Lyngby på de efterfølgende pladser. Brøndby ligger nummer fire – ét point foran AaB og FC Nordsjælland.