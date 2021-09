En række AGFer har været ude at repræsentere deres landshold, mens holdkammeraterne har trænet på Fredensvang.

Der har været blandet oplevelser og blandet med spilletid.

Få et overblik over, hvordan det er gået hver enkelt herunder.

Jesper Hansen – Danmark

Målmanden blev hevet ind på landsholdet som erstatning for sin tidligere konkurrent i FC Midtjylland Jonas Lössl. Hansen fik ikke et eneste minut på banen, men mon ikke han har fået en på opleveren alligevel ved at sidde på bænken i et helt fyldt Parken.

Eric Kahl – Sverige U21

Den nye back startede inde i begge opgør under lanfsholdspausen. I den første kamp vandt Sverige med 1-3, hvor det hverken blev til assist eller mål for Kahl. I den anden kamp spillede holdet 1-1 mod Bosnien & Hercegovina. Her lagde Eric Kahl op til 1-0 målet, da han fandt Benjamin Nygren.

Kahl spillede samtlige minutter i de to kampe. Sverige topper deres pulje med syv point foran Italien med seks point. Italien har dog spillet en kamp mindre.

Sebastian Hausner – Danmark U21

Han fik første halvleg i venskabskampen mod Grækenland, inden han blev offer for den store udskiftningsrunde i pausen.

Han spillede dog alle 90 minutter ved siden af Augsburgs Frederik Winther i 0-1 sejren over Kasakhstan, der var Danmarks første under EM-kvalifikationen. William Böving scorede sejrsmålet for Danmark.

Albert Grønbæk Ellykke – Danmark U21

20-årige Grønbæk fik sin debut på U21-landsholdet, da han blev skiftet ind i pausen i venskabskampen mod Grækenland, hvor han erstattede Victor Jensen. Grønbæk kom ikke på banen i EM-kvalifikationskampen mod Kasakhstan.

Gift Links – Sydafrika

Han startede på banen i Sydafrikas VM-kvalifikationskamp mod Zimbabwe, men blev flået ud i pausen. Så en succeshistorie blev det ikke. Kampen endte 0-0.

I Sydafrikas anden kamp mod Ghana, kom Links slet ikke på banen, da holdet vandt 1-0.

Jon Dagur Thorsteinsson – Island

Islændingen blev skiftet ind og fik 25 minutter i Islands nederlag på 0-2 til Rumænien. Thorsteinsson blev også skiftet ind i Islands anden kamp, da han erstattede nyindkøbte Mikael Anderson og fik en halv time, da Island skuffende spillede 2-2 på hjemmebane mod Nordmakedonien.

Island fik i deres sidste kamp noget af en lussing, da de tabte med 4-0 til Tyskland. Her kom Thorsteinsson også ind fra bænken, hvor han fik 20 minutter.

Mikael Anderson – Island

Mikael Anderson kom slet ikke på banen i Islands første og tredje kamp. Men i 2-2 kampen mod Nordmakedonien spillede den nytilkomne AGFer fra start. Han fik en time på banen, inden han blev erstattet af Thorsteinsson.