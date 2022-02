Brøndbys blå/gule farver blev for en aften vendt på hovedet for Ukraines skyld.

Du lagde måske mærke til det under kampen hjemme i stuen. Normalt spiller Brøndby i gule trøjer og blå shorts, men kampen mod Sønderjyske mandag var der byttet rundt på farverne, så de matchede det ukrainske flag.

Brøndby samlede sammen med Røde Kors ind til det beredskab, der arbejder målrettet på at hjælpe de børn, der er fanget i krigen i landet i øjeblikket.

På Brøndby-trøjerne og shortsene var det ukrainske flag påtrykt, og de vil blive bortauktioneret for at rejse penge i den gode sags tjeneste.

»Det er et fremragende intitiatv. Det er en utrolig frygtelig og ulykkelig situation, hvad der sker i Ukraine. Det skal vi alle sammen tage afstand fra og gøre, hvad vi kan for at hjælpe det ukrainske folk. Det er det, Brøndby IF gør i dag (mandag, red.). Det er et godt initiatv, og det gælder mig, at vi kan finde ud af det. Jeg håber, der kommer mange penge i kassen til børnene derovre,« siger Brøndbys cheftræner Niels Frederiksen om den specielle markering.

Selve kampen endte med en Brøndby-sejr på 1-0, og det gør i den grad, Brøndby til en bejler i mesterskabskampen.

Men selv vanvittige otte sejre i træk kan ikke slå Niels Frederiksen ud af kurs, når han blev bombarderet med spørgsmål om de forsvarende danske mestres mulige guldkandidatur.

»Jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal svare på det spørgsmål,« lyder det ærligt fra Brøndbt-træneren, der fortsætter:

»Som vi præsterer i dag, har vi stadig meget at forbedre. Vi har hele tiden sagt, vi gerne vil spille Europa, og det er målet. Kan vi gøre det endnu bedre, er det fint. Det må vi se på. Men kigger vi på præstationen, har vi meget at arbejde med, som vi skal gøre bedre,« siger han.

Et intenst forår kan vente på Brøndby, der nu er á point med FC Midtjylland og tre point efter førerholdet FC København.

»Vi går ud til hver eneste kamp for at vinde den. Og vi tror, vi kan vinde hver eneste kamp, når vi tager den enkelte kamp. Der er stadig 13 kampe, og der er meget, der kan ske. Vi er glade for at være sikret top seks, og så gælder det at få et godt udgangspunkt de næste tre kampe inden slutspillet. Og så kan vi gøre en status, når slutspillet går i gang,« lyder udregningen fra Frederiksen.

Brøndby møder i næste opgør formstærke Silkeborg.