William Kvist sidder på lånt tid på en af de mest magtfulde positioner i dansk fodbold – i rollen som sportslig ansvarlig i FC København.

Senest 1. april bliver han afløst af Peter Christiansen, bedre kendt som ‘PC’, når hans kontrakt med FC København begynder.

Projekt ‘få FCK tilbage på sporet’ er kommet så meget ind under huden på William Kvist, at han godt kan se sig selv i samme rolle en anden gang.

»Det vil jeg ikke afvise, man skal aldrig sige aldrig. Men det er ikke nu. Skal det blive aktuelt, må jeg også dygtiggøre mig endnu mere. Men det er ikke lige dér, jeg er nu. Jeg er lige kommet fra min fodboldkarriere, og vi skal også finde ud af, hvor jeg skal henad, men tiden er ikke til det nu, heller ikke i forhold til min familie,« siger William Kvist, som i et interview med B.T. fortæller, at det slet ikke var meningen, at han skulle sidde så længe i stillingen, som det har været tilfældet.

Samtidig pointerer han, at jobbet har sin pris.

»Jeg har haft mange søvnløse nætter den seneste tid. Jeg har været rigtigt meget på telefonen. Og det har sin pris. Selvfølgelig går man glip af noget, når man sidder og leger med sine børn, men reelt sidder og tænker på, hvordan jeg får udviklet FCK,« siger Kvist og tilføjer:

»Derfor har jeg haft det fint med, at det er en afgrænset periode, og jeg ved godt, at projektet kræver al min tid og passion, og det er ikke, fordi jeg ikke ser min familie, men arbejdsmæssigt skal jeg tilbage på et niveau, som er mere normalt,« forklarer FCK-bossen, som med ‘PC’s ankomst vender retur til arbejdet i bestyrelseslokalet.

Der er gået tre måneder med William Kvist som ham, der har tegnet butikken i Danmarks største klub efter fyringen af Ståle Solbakken.

Farzam Abolhosseini har mødt William Kvist til et interview om tiden som sportslig ansvarlig i FCK. Vis mere Farzam Abolhosseini har mødt William Kvist til et interview om tiden som sportslig ansvarlig i FCK.

Den tidligere anfører for klubben kan altså ende med at have været sportslig ansvarlig i et halvt års tid, hvis AGF og FCK ikke finder ud af en løsning, der sender ‘PC’ over Storebælt noget tidligere.

Men allerede nu er der gået længere tid, end meningen var, da Ståle Solbakken blev fyret.

»Jeg troede, at jeg skulle være her i kortere tid. Havde vi fået ‘PC’ ind tidligt, havde jeg bare været en overgangsfigur. Jeg føler jo ekstremt stor kærlighed til projektet, fordi jeg nu har haft hver enkelt spiller tæt på mig, jeg har været med til at ansætte de mange nye ansigter, og jeg har prøvet at være med til at bære en organisation igennem en turbu­lent tid, så selvfølgelig føler jeg mig dybt involveret i det her projekt, så det vil jeg selvfølgelig følge, og det kan jeg gøre fint fra bestyrelsen.«

Der er ikke noget i dig, der trækker for fortsat at besidde sådan en rolle?

»Det er super spændende. Det er den fedeste udfordring, jeg måske nogensinde har fået og får, men jeg er godt klar over, at det ikke er det, jeg skal nu. Jeg lever og dør med det her projekt, så længe det er her. Jeg er firmaets mand og siger, at når ‘PC’ kommer, så er det det bedste for projektet. Men jeg skal nok komme forbi en gang imellem og sparre med ‘PC’ om, hvordan vi ser på tingene fremadrettet,« siger han og fortsætter:

»Vi vil jo gerne have, at der er flere skuldre, der bærer mere. Der skal jeg også fra bestyrelsens side være med til at være tættere på og hjælpe den sportslige ledelse, så vi alle er enige om, hvilken vej vi går. Der får jeg også en vigtig rolle fremadrettet,« forklarer William Kvist.

Han fortæller, at det bliver følelsesladet at give nøglerne videre til ‘PC’.

»Det bliver specielt. Når jeg forelsker mig i dette projekt, så vil det være med en lille grad af vemod, men forhåbentlig også stor grad af stolthed, at jeg forlader rollen som sportslig ansvarlig. Men jeg har det også godt med det, fordi jeg vidste, at det var en midlertidig løsning.«

»Og at min rolle har været at bære os igennem i en turbulent tid med mange store beslutninger, som vi skulle træffe. Men det er ikke mig, der skal føre det her videre fremadrettet. Jeg synes, vi med ‘PC’ og den stab, vi har fået sat sammen nu, har ramt det helt rigtige setup,« betoner Kvist og siger afslutningsvis:

»Nu skal vi vinde Danmark tilbage. Det er alt, der tæller.«