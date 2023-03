Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En bombe har ramt Superligaen.

For den mangeårige klublegende William Kvist stiller nemlig ikke op til bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment, når der afholdes generalforsamling 21. april.

Ifølge Kvist er hans exit dog mere dramatisk, end klubben lægger op til i dagens pressemeddelelse.

Den tidligere landsholdsspiller skriver nemlig på Facebook, at han er uønsket af FC Københavns ejerkreds.

Foto: Emil Helms Vis mere Foto: Emil Helms

»Det var med enorm stolthed, jeg trådte ind i Parken Sport & Entertainments bestyrelse i 2019 for også her at være klubbens mand. Og derfor gør det lige så ondt, at jeg i går (mandag, red.) blev bedt om ikke at genopstille. Ejerkredsen ønsker ikke længere min tilstedeværelse,« skriver William Kvist i opslaget.

Den tidligere midtbanekriger skriver desuden, at han i flere år har forsøgt at overbevise ejerne om, at klubben først og fremmest er en fodboldklub – og ikke en forretning.

»Jeg forstår deres øns­ke. For jeg har ikke været nem at have i be­sty­rel­sen. Jeg har kæmpet mod kun at se FCK som en forretning. Vi skal for eksempel ikke udbetale udbytte, når vi har faciliteter på 10’eren (klubbens træningsanlæg, red.), der træn­ger til en kærlig hånd og tribuner i Parken, vi ikke må hoppe på,« lyder det videre, inden han fortsætter:

»Jeg har kæmpet for, at FC Kø­­­­ben­havn først og fremmest skal betragtes og be­hand­les som en fod­bold­klub. Den kamp har jeg ikke kunnet vinde. Uanset, hvor hårdt jeg har tacklet igennem. Nu må andre tage over. Mit officielle bidrag til klubben slutter her.«

William Kvist slutter desuden opslaget med at afsløre, hvad den tidligere FCK-træner Ståle Solbakken sagde til ham, da han stoppede sin aktive karriere for i stedet at træde ind i klubbens bestyrelse:

»På min sidste dag som spiller sagde Ståle Solbakken til mig, at min vigtigste rolle som med­lem af bestyrelsen ville blive at få ejerne af klubben til at sidde stille. Han havde en pointe.«

B.T. har været i kontakt med Allan Agerholm, der er bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment.

Men han ønsker ikke at kommentere yderligere på dagens udmelding.

38-årige William Kvist har spillet over 400 kampe for FC Københavns førstehold. I august 2019 blev han valgt til bestyrelsen.

Men nu er det altså slut.