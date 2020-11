Danmarks bedste sportsdirektør og cheftræner.

Sådan ser bestyrelsesmedlemmet og den midlertidige sportslige leder i FC København, William Kvist, på de to nyansættelser Peter 'PC' Christiansen og Jess Thorup, efter den sidste brik i sportsdirektørens offentliggørelse faldt på plads fredag.

»Ja, han var øverst på listen, og det samme var Jess Thorup, og derfor er vi også enormt glade for, at vi har samlet de bedste i Danmark, nu får vi også en Christian Engell fra Brøndby, så vi ser meget, meget lyst på fremtiden. I den korte fremtid her gælder det om at få nogle point på kontoen, så vi kan komme ud af et hul, som desværre er lidt tungere, end vi havde håbet på og regnet med, men vi ser meget lyst på fremtiden og at få så dygtige folk til at starte noget nyt, så det er dejligt,« siger William Kvist dagen derpå efter 'PC's ansættelse.

»Vi er rigtig, rigtig glade for at tilknytte 'PC', og det er vi af den grund, at han passer perfekt ind, hvor vi er nu i denne nye FCK-æra. 'PC' har lavet et fremragende stykke arbejde i Randers og AGF, jeg tror bare, at man skal lytte lidt til, hvor meget drengene i AGF osv. roser ham i de her dage,« tilføjer Kvist.

William Kvist har været med til at vælge afløserne for Ståle Solbakken. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere William Kvist har været med til at vælge afløserne for Ståle Solbakken. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Han fortæller, at det ikke krævede den store overtalelsesevne at få 'PC' til at vende Aarhus ryggen og rykke teltpælene tilbage til København, hvor han også var som spiller.

»Det fede ved de her to ansættelser har været, at man meget hurtigt kunne mærke, at de begge to syntes, det var meget, meget spændende. Så nej, der skulle ikke nogen overtalelse til. Det er jo også rart for én, der kun har spillet for FC København herhjemme, at der er så mange, som ser det som et meget, meget stort skridt,« siger Kvist og fortsætter:

»Det er klart, at på mange måder er det også et naturligt skridt for ham. Hvis han havde været spiller, havde det været én, som man virkelig havde kigget, om han ikke skulle til FC København, og det er et naturligt skridt for ham at tage det næste skridt. Så derfor er vi rigtig glade for, at han kommer her i stedet for at tage til udlandet, eller hvad han skulle have været.«

William Kvist vil ikke ind på, hvornår det blev besluttet, at klubben skulle gå efter 'PC' som sportsdirektør, men han fortæller, at cheftræner Jess Thorup er spurgt til råds.

'PC' skifter til FC København senest til foråret. Foto: Henning Bagger Vis mere 'PC' skifter til FC København senest til foråret. Foto: Henning Bagger

Samtidig anerkender han, at rækkefølgen er utraditionel, da en cheftræner altid vil være den vigtigste ansættelse for en sportsdirektør, men det har bestyrelsen i dette tilfælde ingen betænkeligheder ved.

»Nu har vi lavet den lidt omvendte vej, end man normalt ville gøre det, og så er det meget naturligt, når vi har fået en kapacitet ind som Jess Thorup, at han selvfølgelig også har været en del af processen og er blevet hørt omkring det her. De kendte ikke hinanden så meget inden det her, men det ser vi hverken som en styrke eller sådan nogle ting. De er her, fordi de er de mest ambitiøse og bedste i Danmark, så det er vi meget tilfredse med,« siger Kvist og sætter flere ord på den situation:

»Det er rigtigt vigtigt at sige, at de begge to er rigtigt dygtige til at samarbejde, og de kommer her af en grund, og det er, at de ser det som deres måde at starte denne FCK-æra på. Så vi har ingen bekymringer ved det, og jeg tror også, at den snak, de havde sammen, blev meget, meget lang. Jeg tror, den varede omkring tre timer, så jeg tror, at de er meget, meget enige om, hvor vi står, og på den måde er der rent bord i forhold til det. Vi er glade for, at vi har delt Ståles rolle op i to, og vi har to dygtige fagfolk på hvert sit område, og på den måde er der flere til at løfte opgaverne, og der er vi meget, meget tilfredse med at have de to til det,« understreger Kvist.

Har du haft samtaler med andre end 'PC'?

»Det, der har været forskellen for os, er, at vi har valgt ikke at tage en eller anden, nu siger jeg eksotisk person, fordi vi gerne vil beholde den skandinaviske stamme og folk, som kender kulturen. Derfor er vi meget glade for, at det blev 'PC'.«

Sportsdirektøren er formelt set stadig i AGF frem til slutningen af marts, men aarhusianerne har på baggrund af skiftet til rivalerne valgt at suspendere 'PC', og derfor er det nærliggende, at de to klubber finder ud af en kompensation, så alle parter kan komme videre hurtigst muligt.

»Det må vi se, hvordan og hvorledes det bliver. Vi kan håbe og tro på, at han kan starte lidt tidligere, det plejer det nogle gange at være, men det er også lidt op til AGF, hvad de vil gøre med det,« lyder det fra William Kvist.

Indtil da vil William Kvist fortsat varetage de sportslige opgaver, før han skal tilbage i sin rolle som bestyrelsesmedlem, og han slår fast, at der ikke kommer til at være nogen kontakt om arbejdsrelaterede ting, før 'PC' formelt er trådt ind ad døren hos FCK.

Derfor vil 'PC' også blive blandet uden om gøremålene i det kommende vintertransfervindue, hvis der ikke er fundet en løsning med AGF før.

»'PC' starter 1. april umiddelbart, så det må man jo ikke, så vi har dygtige folk til at forberede det, og det er jeg sådan set ikke bekymret for. Nu vil jeg ikke komme yderligere ind på, hvad der nødvendigvis skal ind og ud, men det er da klart, at vi kigger på at få lavet nogle justeringer,« lyder det fra Kvist.