Ståle Solbakken skulle fyres, og William Kvist skulle løfte tre opgaver.

B.T. har besøgt den midlertidige sportschef for FC København knap 100 dage efter en af de største overraskelser i dansk fodbold, da det dengang utænkelige skete, og klubikonet og manager Ståle Solbakken blev smidt på porten.

På pressemødet i oktober forklarede William Kvist med støtte fra formand Bo Rygaard ved sin side, at han nu skulle være en overgangsperson, der ville dreje og justere lidt på knapperne, finde den permanente afløser til stolen, han sad i, og så ellers liste tilbage til sit bestyrelsesarbejde. Virkeligheden har været en anden.

»Det er et altopslugende job, som jeg bruger 24/7 på, og jeg har siddet længere i det, end jeg og vi ønskede og forventede,« siger William Kvist, da han har lagt telefonen på endnu en gang og sætter sig til rette i de interimistiske lokaler bag KB Hallen, hvor førsteholdet befinder sig grundet en aflysning af den meget omtalte træningslejr og en ombygning af 10'eren.

Farzam Abolhosseini har mødt William Kvist til et interview om tiden som sportslig ansvarlig i FCK. Vis mere Farzam Abolhosseini har mødt William Kvist til et interview om tiden som sportslig ansvarlig i FCK.

Foran sig har William Kvist en godt fyldt, sort notesbog med mange linjer, krydser, boller og pile, der alt sammen giver et indblik i, at FC København i disse tre måneder har gennemlevet, hvad andre klubber oplever over flere år med en nærmest total udskiftning af ledelse og stab.

Som med notesbogen ligner det et kaos fra afstand, men man skal kende William Kvist dårligt, hvis han ikke selv følte, at der er styr på det.

Hver gang – om det så har været begrundelserne for fyringen af Ståle Solbakken med en kaffekop i hånden eller en Dubai-tur, der fik overkogt fansenes pis – har han haft svar uden indrømmelser. De kommer nu.

Men først tager vi tilbage til de tre punkter, han skulle løfte, og som ifølge ledelsen i klubben ikke fungerede under Ståle Solbakken.

Andre kan mene, at jeg har været på dybt vand. Jeg ved med mig selv, at jeg aldrig havde taget jobbet, hvis ikke jeg følte, at jeg kunne svømme. Og det synes jeg i al beskedenhed, jeg har vist, at jeg kan. William Kvist

»Lige inden vi lavede skiftet, kiggede vi på tre opgaver, jeg som sportslig ansvarlig skulle varetage. Punkt et: Vi ville igen se ild i spillernes øjne. Og skabe et mere dynamisk FCK-hold. Alt for mange var kørt fast, så det handlede om at ryste holdet fri af det, spillerne sad i. Vi skal have forløst det kæmpe potentiale, som det her hold har,« siger William Kvist og tilføjer:

»Punkt to var, at vi selv i en stormfuld periode skulle løfte vores pointgennemsnit fra de 1,3, vi havde i 2020, til noget markant bedre og mere FCK-værdigt. Det ser vi allerede resultaterne af – selv i en situation, hvor vi har haft stor udskiftning i klubben, og der har været skrevet meget negativt om os i medierne.«

FCK's Superliga-kampe i 2020 Total: 29 kampe - 12 sejre, seks uafgjorte 11 nederlag

29 kampe - 12 sejre, seks uafgjorte 11 nederlag Pointgennemsnit: 1,45

STÅLE SOLBAKKEN Total: 20 kampe - syv sejre, fem uafgjorte, otte nederlag

20 kampe - syv sejre, fem uafgjorte, otte nederlag Pointgennemsnit: 1,30

HJALTE BO NØRREGAARD Total: Tre kampe - to sejre, nul uafgjorte, et nederlag

Tre kampe - to sejre, nul uafgjorte, et nederlag Pointgennemsnit: 2,00

JESS THORUP Total: Seks kampe - Tre sejre, en uafgjort, to nederlag

Seks kampe - Tre sejre, en uafgjort, to nederlag Pointgennemsnit: 1,67

HJALTE BO NØRREGAARD OG JESS THORUP Total: Ni kampe - fem sejre, en uafgjort, tre nederlag

Ni kampe - fem sejre, en uafgjort, tre nederlag Pointgennemsnit: 1,78

»Punkt tre var at skabe det bedste performancemiljø i Danmark og få sat den rigtige stab sammen, så vi har det bedste team i Danmark rundt om holdet. Det er her, jeg har brugt det meste af min tid. At finde de rigtige og have samtaler med dem og få dem ansat, så vi fra 1. januar kunne køre med fuld fart og starte opbygningen af det nye FCK,« lyder det fra William Kvist.

De to første punkter er relativt målbare for jer. Det sidste punkt får vi først resultatet af om et ukendt antal måneder. Hvad er i din optik lykkedes?

»Folk må selv vurdere, hvad der er lykkedes. Jeg er glad for, at vi nu ser spillere med glød i øjnene. Jeg er glad for, at vi særligt i de sidste kampe inden vinterferien så et FCK-hold med et langt mere dynamisk, offensivt udtryk. Som henter flere point, end vi gjorde i resten af 2020. Og jeg er glad for, at vi har samlet det, der i min optik har den klart bedste stab i Danmark omkring vores hold. Jeg har lagt min sjæl i at skabe det nye FCK. For FCK er min klub,« siger Kvist og fortsætter:

»Og så er jeg glad for at mærke en anden stemning i klubben. Der var en tøjmand, der kom forbi mig forleden og sagde, at jeg skulle vide, at han ikke har mærket den stemning, glæde og tro på tingene i meget lang tid, og tøjmænd skal man tage seriøst, for de ved rigtig meget om, hvad der foregår mange steder i klubben,« siger Kvist med et smil, der også fremhæver et par ar i ansigtet, som hans datter har givet ham under leg.

De usynlige ar er der også, og de må uden tvivl have sat sig på FCK-sjælen. Der har været massiv kritik fra fans, Ståle Solbakken og en nærmest konstant shitstorm i medierne, men FCK-lederen vil ikke ned ad den vej. Personsnakken om Ståle Solbakken og den famøse Dubai-tur er no go for Kvist i interviewet.

B.T. gav det alligevel flere skud.

Jeg har helt sikkert ikke ramt alt i røven. Der har været et par svipsere. Når jeg kigger tilbage, skulle jeg helt sikkert have været dygtigere her. Uden tvivl. William Kvist

Det var nemlig Ståle Solbakken, der i et meget langt interview med TV3 Sport gav udtryk for, at William Kvist efter fyringen af nordmanden har fået en rolle, han ikke havde forudsætningerne for at udfylde, og at 35-årige Kvist var kastet ud på for dybt vand.

Har du haft noget at bevise eller modbevise, du ved godt, hvad jeg taler om, når jeg siger modbevise?

»Det er og har været en stor udfordring. Andre kan mene, at jeg har været på dybt vand. Jeg ved med mig selv, at jeg aldrig havde taget jobbet, hvis ikke jeg følte, at jeg kunne svømme. Og det synes jeg i al beskedenhed, jeg har vist, at jeg kan. Selvfølgelig er det en kæmpe opgave at starte på et nyt FCK-kapitel, men samtidig en vildt spændende opgave,« forklarer Kvist og siger videre:

»Det, jeg brænder for, er at gøre det godt sammen med de drenge, jeg har spillet sammen, og sørge for, at det nye FCK kommer bedst muligt fremad og bliver mindst lige så dominerende, som det gamle var. Det er det, der tænder mig og giver mig energi, og ikke, at jeg skulle modbevise noget eller nogen. Den gejst, den ild i øjnene og det mod, jeg ser hos spillerne, der nu tør sætte spørgsmålstegn ved tingene for at bringe den samlede præstation op på et højere niveau, den tænder mig. Og det er det, der i længden skal gøre os mindst lige så dominerende som tidligere.«

William Kvist er FCK'er ind til benet og har nu også oplevet at få egne fans på nakken. Vis mere William Kvist er FCK'er ind til benet og har nu også oplevet at få egne fans på nakken.

Hvordan har denne tid påvirket dit forhold til Ståle?

»Jeg har ingen kommentarer til Ståle. Ligesom jeg heller ikke taler om Ariel Jacobs eller Roy Hodgson. De er en del af vores historie. Ikke vores fremtid. Jeg har ikke nogen kommentarer om ham.«

Kan du se, at man udefra tænker, at alt, hvad der lugtede af Ståle, er fjernet?

»Jeg har hørt, at folk har tænkt sådan. Men det har ikke været sådan, vi har tænkt. Men du har ret i, at hvor jeg startede med at sige, at der skulle laves justeringer, så er der sket større forandringer, end vi havde regnet med. Det hænger også sammen med, at der er opstået muligheder hen ad vejen i forhold til at tilknytte dygtige folk. Andre har valgt at forlade os. Det er helt naturligt, når der sker noget nyt,« siger Kvist og fortsætter:

Jeg håber da, at man til den tid vil sige ‘wow’. Og at det også vil stå tydeligere, hvad problemet ved det gamle FCK var. Vi var nok faldet i søvn som organisation uden selv at vide det. William Kvist

»Det er dog vigtigt at pointere, at vi også har hentet folk tilbage (Jacob Neestrup og Christian Engell, red.), som kender klubben.«

»Vi har også haft spillerne meget med på råd, ikke i forhold til ansættelser, men i forhold til flere andre ting, så vi giver dem noget ejerskab over det nye kapitel, vi står over for – også så de i højere grad synes, det er spændende at komme i klubben. Vi mener, det er helt afgørende at få skabt en kultur, som tegner det nye FCK som nysgerrigt, modigt og dynamisk. Her er det vigtigt, at vi får skabt en bedre relation til hinanden, så folk tør bidrage med alle gode tanker og ideer til, hvordan vi løfter os i fællesskab. Det er blot én af de mange ting, der på sigt skal løfte os til at blive en fast del af Champions League.«

Du nævner selv, at kommunikationen kunne have været bedre. Du er gået fra at være prototypen på, hvad en ærke-FCK’er skal være, til at få fansene på nakken – jeg tænker her på Dubai-turen, og at der var en joke i et kaffekopinterview, hvor fansene følte, at du snakkede respektløst om Ståle?

»Jeg har helt sikkert ikke ramt alt i røven. Der har været et par svipsere. Når jeg kigger tilbage, skulle jeg helt sikkert have været dygtigere her. Uden tvivl.«

William Kvist fortæller om sin første tid som sportslig ansvarlig i FCK. Vis mere William Kvist fortæller om sin første tid som sportslig ansvarlig i FCK.

Hvad gik galt?

»Først og fremmest har det været en svær situation at kommunikere i. FCK har stort set ikke været i modvind de sidste 15-20 år. Vi har sagt farvel til Ståle, som har fyldt meget, og i den situation forstår jeg godt, at folk tænker: 'O.k., hvem er vi så?' Der var skabt så meget frustration (med fyringen af Ståle, red.), at lige meget hvem der havde kommunikeret, så havde det nok været svært at vinde på den kommunikative bane.«

Det er jo ikke kun på kommunikationen. Det er jo også en klar fejl af jer overhovedet at vælge Dubai, når I ved, hvor fansene står?

»For mig og for os er Dubai lukket. Vi ønsker ikke at kommentere mere på den.«

Hvor meget har I så kommunikativt klokket i det, når man ser på jeres Dubai-valg?

»Jeg ved ikke, om vi har klokket i det. Coronaen har gjort det svært at ændre nogle ting omkring det med træningslejren, bare for at tage den kort. Der var nogle ting, som vi gerne ville have været foruden, men sådan er livet, så det er nok dér, den ligger.«

Personligt har du udtrykt, at du ikke går ind for den måde, man ser på menneskerettigheder i lande som Emiraterne, hvordan var det for dig at stå og forsvare casen for klubben, når du selv har en anden mening?

»Som sagt er Dubai en lukket sag for os.«

William Kvist fik de opgaver, Ståle Solbakken efterlod med fyringen i FC København. Foto: Kasper Løjtved, Byrd Vis mere William Kvist fik de opgaver, Ståle Solbakken efterlod med fyringen i FC København. Foto: Kasper Løjtved, Byrd

Det ændrer ikke på, at du er blevet lagt for had. Hvor meget brænder det i dig for at blive den store helt, hvis jeres mål med beslutningerne bliver opnået?

»Det her handler ikke om mig. Det handler om FCK. Jeg har godt fanget, at der til tider har været massiv kritik. Men jeg har forsøgt at holde snuden i sporet i forhold til at få udført de opgaver, der var meget vigtige for at få det nye FCK op at stå. Og selvfølgelig håber jeg da, at man om seks, 12 eller 18 måneder kan se og forstå mange af de ændringer, der er blevet lavet. Konklusionen kommer ikke i morgen,« siger Kvist og uddyber:

»Jeg håber da, at man til den tid vil sige 'wow'. Og at det også vil stå tydeligere, hvad problemet ved det gamle FCK var. Vi var nok faldet i søvn som organisation uden selv at vide det. Jeg tror, at mange udefra måske ikke kunne se det og derfor ikke havde set beslutningen komme, så jeg håber, at man om 12-18 måneder kan se, at vi kunne få mere ud af det, vi havde. Og at vi er godt på vej mod at blive lige så dominerende som det, vi var før.«

Kan du ikke uddybe, hvad du mener med, at I var faldet i søvn?

»Hvis man har succes i mange år med noget, så glemmer man at sætte spørgsmålstegn ved, om man kan gøre det bedre og finde nye måder at få de sidste procenter presset ud af stab og spillere. Nu er vi meget opmærksomme på, at vi igen tør vende mange sten og udfordre os selv. Vi har det som værdi, at vi skal turde være nysgerrige og mere modige.«

William Kvist har fået et par rifter i ansigtet og sit image. Vis mere William Kvist har fået et par rifter i ansigtet og sit image.



Hvordan påvirker det dig egentlig, at dit image er ændret så meget?

»Jeg har fokuseret på opgaven. Alle vil da gerne have, at folk synes, man er fantastisk, men det sjove er, at alle de mennesker, jeg har mødt på min vej – altså FCK-fans, der gerne kommer hen og vil snakke – har støttet mig. Der er ikke én, der har sagt, at det har været hul i hovedet, men jeg har da hørt om dem, der har ytret det på nettet, og det er en del af gamet. Jeg er vant til ikke at blive for påvirket af hverken ros eller kritik, for det fjerner dig fra, hvor du er. Hvis det er prisen, så har jeg ikke noget problem med det.«

Har det været det hele værd at sidde i det her job for dig med de op- og nedture, der har været?

»1.000 procent,« svarer William Kvist koncist og lukker sin notesbog.

Den skal nok blive åbnet igen, inden han overdrager det hele til Peter 'PC' Christiansen senest 1. april.

Til den tid er arrene i ansigtet måske også væk.