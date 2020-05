Den tidligere storinvestor i AGF Kurt Andersen er død.

Det skriver fodboldklubben på sin hjemmeside.

'Der er mange, der i tidens løb er blevet omtalt som 'AGF's redningsmand'. Kurt er en af dem, der for alvor levede op til navnet, og det er først og fremmest hans fortjeneste, at klubbens seneste historie ikke også skal beskrives ved ordet 'konkurs',' skriver Erik Meineche Schmidt, nuværende hovedformand for AGF af 1880 og bestyrelsesmedlem af AGF A/S, her.

Kurt Andersen, der havde opbygget sin formue i bankverdenen, boede sin sidste tid i London.

Han købte sig ind i AGF i 2001, og var involveret i klubben frem til 2007, hvor han igen solgte alle sine aktier.

I mellemtiden var han trods status som udlandsdansker ofte til stede til AGFs kampe, og var en meget synlig aktionær.

'De mange besøg betød, at de af os, der var tæt på ham, også lærte ham og familien at kende fra den private side. Her oplevede vi en vidende og engageret verdensmand, der var karakteriseret ved troværdighed, selvironi og varme på en måde, der har gjort et uforglemmeligt indtryk på os,' som Erik Meineche Schmidt skriver på AGFs hjemmeside.

