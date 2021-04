Lukas Spalvis er 26 år og burde være på toppen af karrieren, men sådan forholder det sig slet ikke.

Den tidligere Superliga-topscorer, som i 2016 røg til Sporting Lissabon efter en masse mål for AaB, har i halvandet år været så skadet, at han nu tvivler på, at han kan komme tilbage til fordums styrke.

Det fortæller han i et interview med Tipsbladet, hvor den nuværende angriber fra Kaiserslautern i den tredjebedste tyske række samtidig erkender, at han ikke er lykkelig på grund af situationen med sin karriere.

»Jeg har været skadet rigtig mange gange i min karriere. Det var jeg også i Danmark og i Portugal. Hver gang er det svært. Når man har oplevet at kæmpe sig igennem en lang skadespause for så at konstatere, at det stadig gør ondt, så er det mentalt meget hårdt,« siger han og tilføjer:

Spalvis var en kæmpe succes i AaB og blev solgt for 12 millioner kroner. Foto: Henning Bagger Vis mere Spalvis var en kæmpe succes i AaB og blev solgt for 12 millioner kroner. Foto: Henning Bagger

»Jeg forsøger ikke at give op, men jeg føler mig jo ikke som fodboldspiller. I snart to år har jeg lavet de samme øvelser dag ud og dag ind. Jeg er jo ikke lykkelig, når det forholder sig sådan,« siger Lukas Spalvis til Tipsbladet.

Angriberen blev for fem år siden solgt for 12 millioner kroner til den portugisiske storklub, men løb så ind i en korsbåndsskade, der har krævet flere operationer, og det er stadig knæet, som han kæmper med.

Hans seneste kamp er i august 2018, men et comeback er endnu ikke tæt på, så han fortæller, at han godt er klar over, at et karrierestop kan være tæt på.

Kaiserslautern ligger i øjeblikket til nedrykning. Skulle klubben ryge ud af rækken, ophæves Lukas Spalvis' kontrakt samtidig.