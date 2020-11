William Kvist har selv fortalt, hvordan han som bestyrelsesmedlem var med til at træffe beslutningen om at fyre Ståle Solbakken i FC København.

Men den udlægning køber Ståle Solbakken ikke.

Det siger Solbakken i et stort interview med TV3+, hvor han for første gang sætter ord på fyringen i FCK.

»Jeg mener, at han (William Kvist, red.) er placeret i en rolle, som han ikke har forudsætninger for at klare eller være i.«

»Jeg synes, det er synd for William. Jeg synes ikke, at han skal stå der og være ukomfortabel,« siger Solbakken, før han bliver en smule kryptisk.

»Ja, men jeg tror ikke, jeg skal sige mere om det…«

Herefter bliver han dog igen spurgt til William Kvists rolle i fyringen af værterne Camilla Martin og Jesper Grønkjær.

Det er flere gange blevet fremhævet, at Kvist er den eneste med forstand på den sportslige del i bestyrelsen i Parken Sport & Entertainment – selskabet bag FCK – og derfor har han haft en markant stemme i beslutningen om at sparke nordmanden ud.

Men det tror Solbakken altså ikke på.

»Jeg tror bare ikke, han er kommet med nogle kraftigt inputs til den diskussion, desværre.«

»Ja, det tvivler jeg på. Jeg tror, at den… Den… Altså, jeg vil ikke sige mere om det.«

»Altså, han er kastet ud på dybt vand her. Alt for dybt vand,« siger Ståle Solbakken, før han så igen stopper sig selv.

»Jeg kunne sige meget om det her, men det vil jeg afstå fra,« siger Ståle Solbakken til TV3+.

I interviewet fortæller Ståle Solbakken også, hvordan han blev fyret på telefonen af formand Bo Rygaard – det kan du læse mere om her.