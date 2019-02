Efter en torsdagstræning på et slaskvådt Fredensvang ser AGF og David nu frem til at komme i gang med det, der gælder: Superligaen.

Fredag møder aarhusianerne Esbjerg, og David Nielsen har gjort sig tanker om kampen.

»Jeg forventer et tæt opgør. Det bliver to hold, der kommer med fuld tryk,« siger han og tilføjer:

»Overordnet set glæder vi os rigtig meget til at komme i gang med sæsonen. Det er den bedste tid på året, når fodbolden starter igen efter at have været i vinterhi. Det glæder vi os rigtig meget til.«

David Nielsen og AGF varmer i disse dage op til Superligaens start fredag aften. Foto: Henning Bagger

I vinterpausen har AGF rustet op. De har hentet spillere som Patrick Mortensen, Frederik Tingager og lejet målmanden Kamil Grabara i Liverpool.

»Alle har haft en god opstart. Det er et klassisk trænersvar, men det har vi faktisk. Vi har en masse spillere, der er i god form og har spillet gode kampe mod gode modstandere, og de har selv leveret gode præstationer. Vi føler os klar, og det vigtigste er, at vi er klar til kampen i morgen,« siger han.

Hvad er forventningen til Kamil Grabara? Er han fast starter?

»Det er op til ham selv. Der er ikke nogen, der skal noget som helst fast. Vi skal sørge for præstationer fra alle, og det ved han godt. Han er i skarp konkurrence med Oscar Whalley.«

Jens Stage (tv.) og cheftræner David Nielsen. Foto: Henning Bagger

Hvad ser du i Patrick Mortensen?

»Vi håber, han bidrager med mål, men han er også en vigtig spiller i forhold til, hvordan vi spiller,« siger han og henviser blandt andet til AGFs presspil.

»Vi ved, at kampene på den her årstid er ekstremt tætte og alt spiller ind. Derfor er det vigtigt at holde hovedet koldt.«

David Nielsen fortæller, at han mærker både optimisme og glæde i truppen.

Patrick Mortensen er blandt AGF's nyindkøbte spillere til forårets halvsæson i Superligaen. Foto: Fredrik Hagen

»Det er dejligt, når man har gået så lang tid uden at spille kampe, for vi savner at spille kampe og turneringsfodbold.«

AGF møder fredag aften Esbjerg klokken 19.00 i Aarhus.