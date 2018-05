Der skal nye spillere ind i Brøndby.

Frederik Rønnow er solgt, og mandag tog også topscorer Teemu Pukki en tårevædet afsked med Brøndby Stadion.

Truppen skal derfor forstærkes, og her ligner den 29-årige tyske midtbanespiller Dominik Kaiser en oplagt mulighed. De seneste dage er rygterne omkring RB Leipzig-spilleren taget til - og Alexander Zorniger udelukker bestemt ikke, at Brøndbys fans snart kan trøste sig med en ny spille ovenpå de skuffende sølvmedaljer.

»Han kunne være en spiller for os. Og jeg ville være lykkelig for at have ham her. Men igen, vi vil ikke se efter meget, meget rutinerede spillere, fordi vi ikke har råd til dem. Har du ikke spillet på den her måde, er du nødt til at være Kasper Fisker. Ellers er du ikke klar. Tager vi en 29-årig, der ikke har prøvet at spille den her form for fodbold, vil han være ødelagt på fire uger. Og så har vi spildt en masse penge. Vi skal finde den rigtige balance i vores nye spillere,« siger Zorniger til BT.

Netop Kaiser kender Zornigers spillestil til ind og ud. Den tidligere anfører i en af tysk fodbolds store succesklubber, er vant til stilen fra Leipzig, og han har tidligere haft netop Zorniger som chef. Han vil derfor passe ind på den midtbane, der sæsonen igennem ellers har været de blå-gules stærkeste kort.

Forhandler I med Dominik Kaiser?

»Jeg ville blive glad, hvis han kom,« siger Zorniger.

Men han er fri på markedet nu, ikke?

»Nej. Han har en kæreste.«

Kaisers kontrakt udløber 30. juni, så han ER gratis. Han passer dermed ind i Brøndbys virkelighed, hvor Zorniger og Troels Bech har et begrænset økonomisk råderum.

»Måske leder vi efter Ibrahimovic eller en anden rutineret fyr, der kan hjælpe os i en situation som den her. Men så mister vi den finansielle tro på det, vi laver. Vi har en aftale med fansene om at styrke basen i Brøndby. Og det var, hvad vi gjorde i år. Hjemmebanetrøjen er udsolgt. Så vi har udviklet os økonomisk, og vi har hentet nogle spillere ind, som I ikke havde hørt om før,« siger Brøndby-træneren.

»Vi vil selvfølgelig lave ændringer, og selvfølgelig var det hårdt at lade Teemu (Pukki, red.) gå. Men nogle af spillerne skal også have nye udfordringer nu,« slutter han.