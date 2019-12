Brøndby og Hobro spillede 1-1 i en jævn og jævnbyrdig affære foran blot 9703 frysende tilskuere.

Her er tre ting, vi lærte fra opgøret på Brøndby Stadion.

1. Mukhtars kreativ vil blive savnet

Der er meget langt mellem de kreative godbidder fra Brøndbys midtbane-spillere. Dem plejede Hany Mukhtar i høj grad at stå for. Men efter tre og et halvt år i den gule trøje skifter BIF-10'eren til Nashville SC i USA, og tyskeren har ikke været i topform i et halvfesent afskeds-efterår.

Afløseren er ikke lige til at få øje på - det skulle måske lige være Simon Tibbling, som dog har fået ødelagt meget på grund af skader. Lasse Vigen er en knokler, unge Frendrup har en del defesnive pligter og Kaiser er bedst med en ligesindet legekammerat. Måske er det her Brøndby-ledelsen bør sætte ind i det kommende transfervindue?

2. Hobro har et sejrs-traume

Hobro spiller godt - men de kan bare ikke vinde fodboldkampe. Få hold i Superligaen har tabt færre kampe i efteråret end nordjyderne, men man overlever bare ikke mned at spille uafgjort i hver anden kamp, når sejrene udebliver (kun to i 20 kampe!).

Peter Sørensen mandskab har nogle spændende offensive typer, og de spiller ganske godt med i de fleste kampe. Men dræberinstiknktet savner holdet. Ingen kræver, at et hold som Hobro skal vinde i Brøndby. Men med lidt mere kølighed og kvalitet havde de taget de tre point mod et halvtamt hjemmehold.

3. BIF-forsvaret er faldet i niveau

MIdt på efteråret i Brøndbys sejrsstime så det ud til, at særligt Andreas Maxsø og Sigurd Rosted, Brøndbys to profilkøb tl forsvaret i sommer, havde fundet ind i et godt samarbejde

I de senste uger er Sspecielt Rosted faldet bekymrende i niveau. I Hobros 1-0-scoring var det beggemidtstoppere, som var for upåpasselige over for Julian Kristoffersen.