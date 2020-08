Er Mikkel Hyllegaard virkelig lige så hurtig til at accelerere som Usain Bolt?

Nej, siger en dansk hurtigløber.

Kojo Musah er blandt Danmarks hurtigste løbere og har tidligere præsteret at løbe 100 meter på 10,45 sekunder. Han har kontaktet B.T. på baggrund af en artikel, der omhandler OB-spilleren Mikkel Hyllegaard og hans hurtighed.

B.T. beskrev på baggrund af en artikel hos Fyens Stiftstidende, at Mikkel Hyllegaard kunne matche OL-guldvinderen Usain Bolt over 30 meter, da Usain Bolts første 30 meter på 100 meter-guldløbet fra OL i Beijing blev afviklet på 3,78 sekunder – og Mikkel Hyllegaard siger, han har fået målt 30 meters sprint på 3,82 sekunder.

»Det er ikke første gang, at atletikudøvere bliver nedgjort. Nu vil jeg gerne sætte foden ned. For mig er det at sende et statement. Det her er ikke noget, man bare lige gør, og jeg synes, at folk undervurderer, hvor meget atletikudøvere lægger i det i form af træning gennem mange, mange år,« siger Kojo Musah til B.T.

Her skal der først noget på plads: Mikkel Hyllegaard har aldrig selv lavet sammenligningen med Usain Bolt. Den er for B.T.s regning på baggrund af artiklen hos Fyens Stiftstidende. Og hvorvidt Mikkel Hyllegaards sprint på 3,82 sekunder er afviklet under en fuld spurt, eller om den er startet fra en startblok, vides ikke.

Det ville vi gerne have spurgt Mikkel Hyllegaard om, men OB oplyser, at den 21-årige Superliga-spiller er på ferie for tiden og ikke tilgængelig til interview for tiden.

Kojo Musah har dog valgt at sende en udfordring til Mikkel Hyllegaard på Instagram og via B.T. Han sætter 10.000 kroner på højkant i en spurt mod Hyllegaard.

»Jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke er ude efter ham personligt. Han har bare meldt en tid videre, han har fået fra sin træner. Så jeg går efter bolden og ikke manden.«

»Men hvis han seriøst mener, at han har løbet dén tid, og hvis han gerne vil teste sig selv, så vil jeg gerne. Men der skal være noget på spil. Jeg gider ikke at gøre det bare for at bevise mig selv og atletikudøvernes evner,« siger Kojo Musah, der selv er blevet målt til cirka 3,97 sekunder på 30 meter.

Han anerkender dog bestemt, at Mikkel Hyllegaard og andre fodboldspillere bestemt kan have en høj topfart. Men han sætter stadig spørgsmålstegn ved, om tiden kan være helt akkurat, hvis den eksempelvis er taget med stopur.

»Så kan der være en forskel på mellem et halvt til et helt sekund. Så er det jo lige godt. Jeg vil sige, at hvis tiden passer, så er det måske den forkerte sportsgren, han er i,« siger Kojo Musah.