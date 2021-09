Går professionelle fodboldspillere i byen kort inden en kamp?

Du tænker nok, at svaret er nej, men det er ikke nødvendigvis korrekt. I hvert fald ikke, hvis du hedder Carlos Zeca og Pep Biel.

De to FC København-stjerner var således på natklubben Søpavillonen i København natten til fredag – blot to og et halvt døgn inden hovedstadsklubben mødte FC Midtjylland i Parken.

Det er TV3 Sport-programmet 'Onside', som har bragt historien søndag aften. Mads Laudrup, som er vært på udsendelsen, fortæller, at der er blevet set videodokumentation af de to spillere på natklubben.

Ifølge 'Onside' var Carlos Zeca og Pep Biel i byen til minimum klokken kvart i tre natten til fredag. Det er dog ikke noget, som Jess Thorup gider kommentere på.

»Det har jeg ingen kommentar til. Jeg ved ikke, om det overhovedet er dokumenteret, men hvis det er, så er det noget, vi ordner internt og ikke i pressen,« lød det fra FC København-træneren i 'Onside' efter søndagens kamp i Farum.

De to FC København-stjerner skulle være taget på Søpavillonen, efter københavnerne var landet efter en tur i udlandet for at spille Conference League mod Slovan Bratislava.

Du kan se hele 'Onside'-indslaget om den kontroversielle bytur i videoen, som du finder øverst i denne artikel.

Løverne var i overtal i cirka en time mod FC Midtjylland, men skuffede alligevel fælt og tabte med 0-1 foran et fyldt Parken. Junior Brumado scorede for ulvene.

Byturen har dog i første omgang ikke fået større konsekvenser, end at både Carlos Zeca og Pep Biel startede inde mod FC Nordsjælland søndag eftermiddag. Her vandt københavnerne med 5-1.