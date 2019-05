FC København sælge midtbanespilleren Aboubakar Keita til den belgiske klub OH Leuven på en permanent kontrakt.

21-årige Keita har været på leje i den belgiske klub siden januar måned. Til sommer veksles lejeaftalen til en permanent én af slagsen.

»Det er ikke altid, at tingene udvikler sig, som man håber, og vi forsøgte med en udlejning til Stabæk, som var god på banen, og mindre succesfuld udenfor,« siger manager Ståle Solbakken til FC Københavns hjemmeside.

»Nu har OH Leuven vist sig som en fornuftig løsning, hvor Keita kan få en central rolle, og vi har fået lidt penge, ligesom vi er sikret en god kompensation, hvis han bliver solgt videre derfra. Vi ønsker ham alt muligt held og lykke i fremtiden,«fortsætter Solbakken.

(Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger Vis mere (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger

FC København havde ellers store forventninger til den stærske midtbanespiller, da han blev hentet i hjemlandet Elfenbenskysten i 2015. Dengang var Keita 18 år, og kort tid efter han var landet i København blev han en del af 'Løvernes' førsteholdstrup.

Keita formåede dog aldrig at bide sig ast i startopstillingen. De seneste to år har han derfor været sendt på leje. Først i svenske Halmstad, siden i norske Stabæk og de seneste måneder i OH Leuwen.

Her fortsætter han nu karrieren. Keita har underskrevet en tre-årig aftalle med den belgiske klub.

Aboubakar Keita nåede at spille 10 kampe og score et enkelt mål i løbet af de tre-et-halvt år, hvor han var ejet af FC København.