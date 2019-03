'Hjem i en kiste...du kommer hjem i en kiste' og 'skandaaale-dommer'!

Parken var - trods FC Københavns 1-0-sejr over Esbjerg - nådesløs i sin dom over dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen, der i første halvleg præsenterede unge Jonas Wind for to gule kort - der sidste for 'film' i en situation, hvor angriberen hoppede over en glidende tackling fra en Esbjerg-spiller.

FCK-manager Ståle Solbakken kom ikke dommeren til undsætning, da han efterfølgende skulle evaluere på den kontroversielle situation.

»Jeg tænker akkurat det samme, som alle andre på stadion tænker!«

Foto: Lars Møller

»Jonas må fratages al ansvar. For hvis vi alle sammen kunne vælge, ville vi hoppe over en bil, der kører imod os med 200 kilometer i timen, og så risikere og falde - i stedet for at blive stående og få karrieren afbrudt. For så stor var farten i den tackling (fra Esbjerg-spilleren, red.).

»Han kunne have været ude i seks måneder. Så Jonas er fuldstændig fritaget for al ansvar,« lød det kontant fra den norske manager.



»Samtlige 14.000 mennesker på stadion tænker det samme. Der er ingen, der tænker på 'rødt kort' i den situation. Dommeren laver en menneskelig fejl , som næsten er umenneskelig.

Har I tænkt jer at protestere over kendelsen?

»Jeg regner med, at han ringer mig op og siger, at 'dette var håbløst, og vi trækker kortet tilbage'. Han har vel nogle censorer, der skal gennemgå kampen.«

U21-landsholdsangriberen Jonas Wind så også småchokeret ud, da han blev bedt om at kigge tilbage på det andet gule kort.

»Det andet gule kort… Ja, jeg dribler forbi, og så kommer der lidt af en benbrækkertackling, hvor jeg føler, jeg bliver nødt til at hoppe over og undvige den, hvis jeg vil beholde begge mine ankler i god behold.«

»Intentionen er jo ikke at lave skuespil, det ville være dumt, når jeg havde et gult kort i forvejen.«

Cheftræner / Træner/ Teamcoach Ståle Solbakken, FCK FC København/FC Copenhagen i ophidset tilstand i Superliga opgøret i Telia Parken i København mellem FC København og Esbjerg FB søndag den 31. marts 2019. (Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2019)

Men bortset fra den kontroversielle dom havde FCK og Ståle Solbakken en god dag. Flere spillere fik en tiltrængt god oplevelse, pointerede nordmanden.

»Vi havde lidt 'rust' på banen i dag, selv om det ikke så sådan ude i store dele af første halvleg, hvor vi spillede rigtig, rigtig god fodbold. Vi kunne have punkteret kampen længe før den fatale afgørelse i det 37. minut.«



»Der var ingen tvivl om, at Bjelland og Boilesen havde brug for at banke lidt rust af sig. Og William (Kvist, red.) får 45 minutter i dag, og (Guillermo, red.) Varela kommer ind og får sine første minutter i Parken. Og vi har Fischer, Skov og Pieros på tribunen, så vi var langt nede for at grave efter kræfterne.«

Det var i øvrigt den blot 17-årige Mohamed Daramy, der blev matchvinder for København. Og selvom han efterfølgende slæbte rundt på 'man of the match'-beviset - en fem liters ølflaske - slap teenageren ikke for lidt 'tough love' fra manageren.

Mohamed Daramy, FCK, FC København/FC Copenhagen har scoret til 1-0 i Superliga opgøret i Telia Parken i København mellem FC København og Esbjerg FB søndag den 31. marts 2019. (Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2019)

»I dag var han ikke så god, som han kunne være. Men han vil altid huske denne dag, fordi han scorede sejrsmålet i en alder af 17 år. Men han har spillet bedre, end han gjorde i dag.«

»Ikke sandt, Mo? Godt, Mo!«

Med sejren har FCK nu tre point ned til FC Midtjylland på andenpladsen.

FCK møder OB på udebane næste søndag.