Brøndbys Simon Hedlund giver ikke meget for kritikken omkring hans bryllup, der betød, at han missede opgøret mod AC Horsens.

Han tøver ikke. Trækker lidt på skulderne. Og fyrer resolut af.

»Jeg tror, det er meget godt, at jeg er sådan en type, som jeg er, fordi jeg skider på, hvad folk tænker. Så længe jeg, min familie og Brøndby er okay med min beslutning, så skider jeg faktisk på, hvad andre tænker, hvis jeg skal være ærlig,« siger Hedlund kontant til B.T.

Mens Brøndby blev nedkæmpet i Horsens med 2-3 i grundspillets sidste runde, var Simon Hedlund ikke at finde hverken på banen eller tribunen.

Den 27-årige svensker var i stedet godt i gang med at blive gift hjemme i Sverige.

Den beslutning medførte kritik fra blandt andre TV3 Sport-ekspert Stig Tøfting, hvis udtalelser også vakte opsigt på den anden side af sundet, hvor den tidligere Brøndby-anfører Johan Larsson kom Hedlund til undsætning i Aftonbladet.

Både Hedlund og konen har ældre bedsteforældre, hvilket har spillet ind i overvejelserne om at afholde brylluppet nu frem for at udsætte det til næste sommer.



Svenskeren holdt en mindre udgave af sit planlagte bryllup med kun den nærmeste familie.

»Folk tror, fodboldspillere er maskiner. Vi er bare mennesker med følelser som alle andre. Jeg forstår, folk har ret til at kritisere, men jeg tror ikke, mange ville have sagt noget, hvis vi havde vundet over Horsens. Fordi vi tabte, blev det til en kritik.«

»Jeg tog meget hurtigt fat i Brøndby, da coronaen kom, og vi besluttede det for længe siden. Brøndby forstod, at der er følelser involveret, og de forstod, at det var vigtigt for mig. Jeg er glad for opbakningen, og jeg fik den med det samme. At det så faldt sammen med en Superliga-kamp, er selvfølgelig ærgerligt. Men vi kunne ikke have forudset et virusudbrud. Det var vigtigt for mig som menneske, at jeg kunne gøre noget for min familie,« siger han.

Efter returen fra Sverige har Hedlund efter rådgivning fra sundhedsmyndighederne og Divisionsforeningen trænet alene, mens han løbende er blevet coronatestet. De negative tests gav ham grønt lys til at træne med hele truppen fredag, og dermed er han helt klar til søndagens opgør mod AGF.

»Nu får vi lidt fans med ind på stadion, og jeg tror, det bliver en god kamp. Det plejer det at være mod AGF. Jeg tror, at alle hold ud over FCK og FC Midtjylland kigger lidt til tredjepladsen,« siger Hedlund om opgøret, der kan puste liv i Brøndbys drømme om bronze.



Brøndby spiller søndag klokken 20 mod AGF.

Denne gang med Simon Hedlund i truppen.