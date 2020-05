Superliga-klubberne lider under den ufrivillige pause, som coronavirussen har skabt, men få lider så meget som Hobro.

I et interview med Nordjyske fortalte klubbens formand, Lars Kühnel, at klubben kan ende med at gå konkurs.

Årsagen er blandt andet, at Hobro ligesom de resterende klubber i Superligaen ikke vil få udbetalt tv-penge, hvis den bedste danske fodboldrække lukkes ned.

Det vil betyde en tabt indtægt på omtrent tre millioner kroner.

Dertil skal lægges et estimeret tab på to millioner kroner i tabte sponsorindtægter.

Lars Kühnel fortæller til B.T., at klubben vil kæmpe til det sidste for at sikre klubbens overlevelse.

»Vi kommer til at kæmpe hele vejen til skifteretten og give alt, hvad vi har, for at undgå en konkurs, men vi kan også godt se, hvordan tallene ser ud, hvis vi ikke får de indtægter, vi havde forventet,« siger bestyrelsesformanden og fortsætter:

»Normalt er det en kæmpe styrke for os, at vi er en foreningsejet klub. Jeg tror, vi er den eneste Superliga-klub, der er foreningsejet, som er baseret på frivillige hænder, men i den her situation er det vores svaghed, at vi ikke har en rigmand, der kan komme og redde os,« siger Lars Kühnel.

obro-spillerne kan risikere at stå uden arbejdsgiver, hvis ikke Superligaen snart genoptages. Foto: Henning Bagger Vis mere obro-spillerne kan risikere at stå uden arbejdsgiver, hvis ikke Superligaen snart genoptages. Foto: Henning Bagger

Driver I klubben på et for tyndt økonomisk grundlag, hvis I ikke kan klare jer igennem det her?

»Hvis vi går konkurs, vil svaret jo være ja. Problemet med det her er, at det har været umuligt at forudse, og vi har faktisk drevet klubben meget konservativt og har et spillerbudget, der er lavere end det, flere hold har i 1. division. Men det er klart, når vi har få penge, så rammes vi hårdere. Fem millioner er mange penge for os. Det vil de jo ikke engang kunne mærke i FC Midtjylland,« fortæller Lars Kühnel.

Har I en skæringsdato for, hvor længe I kan vente på en endelig udmelding?

»Nej, det har vi ikke. Vi vil godt kunne klare en kort finansiering, hvis Superligaen bliver genåbnet, men så længe vi ikke kan se, hvornår vi kommer til at hive penge ind, så tror jeg ikke, at der er ret mange, der vil låne os penge,« siger Lars Kühnel.

Jimmie Nielsen, der er salgsansvarlig direktør i Hobro, slår fast, at man stadigvæk går med en fornemmelse af, at Superligaen bliver genoptaget. Men hvis det ikke sker, er det med hans ord: »Frygteligt alvorligt.«

»Det er hårdt at være i den her situation. Ikke mindst fordi det er svært at kigge på alle de mennesker, der vil os det rigtig, rigtig godt og arbejder frivilligt for at få Hobro til at køre rundt, men vi klamrer os til håbet om, at vi kommer til at spille igen, så tv-pengene ikke forsvinder ud af vores hænder,« siger Jimmie Nielsen.

Hvis Hobro ender med at gå konkurs, vil det ifølge reglementet betyde en tvangsnedrykning til Danmarksserien.

Fredag fremlagde Divisionsforeningen og Dansk Boldspil-Union (DBU) en plan for kulturminister Joy Mogensen (S), der skal gøre det mjuligt at genstarte landets bedste fodboldrække 29. maj, lyder ambitionen.