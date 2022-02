OB-spillerne kan godt begynde at lære udtryk som g'day, gnarly og crikey og Accadacca i omklædningsrummet, for den australske venstreback Joel King er tjekket ind i truppen.

»Det har altid været en drøm for mig at komme til Europa,« fortæller den 21-årige australier i et interview i OBs app.

I sidste sæson blev han kåret som årets unge spiller i den bedste australske liga, og sidst i januar i år fik han så landsholdsdebut for det australske landshold.

Joel King voksede op i Shellharbour 100 kilometer syd for Sydney, hvor vejret er noget varmere end i Danmark, så den australske venstreback skal defo vænne sig til nogle helt andre temperaturer.

Australsk ordbog Accadacca - AC/DC

Barbie - Barbecue

Coldie - Øl

Crikey - Et udtryk for overraskelse

Defo - Helt sikkert

Devo - Ødelagt eller knust

G'day - Hej

Gnarly - Fantastisk

Ripper - Fantastisk

Stuffed - Træt

Interessen for læderkuglen fandt han gennem sine søskende.

»Min ældre bror og søster spillede fodbold, da jeg var ung, og jeg plejede at se dem spille hele tiden. Jeg tænkte, det også var noget for mig, og det fortryder jeg ikke,« fortæller han og indrømmer, at han ikke tog sporten særligt seriøst i starten.

Joel King glæder sig naturligvis til at komme i gang i OB, men han skal lige falde til, før holdkammeraterne får den sande Joel King at se.

»I starten er jeg nok lidt reserveret og stille, men når man lærer mig at kende, bliver jeg nok lidt mere fræk og sprudlende,« siger han med et smil.

Mon ikke OB håber, klubbens første australier er en ripper fodboldspiller.